Koleje Mazowieckie odebrały kolejne Flirty z fabryki Stadler w Siedlcach

Koleje Mazowieckie zakończyły realizację umów obejmujących zakup nowoczesnych pojazdów ER160 FLIRT w ramach projektów 11 EZT I oraz 10 EZT, dofinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Z tej okazji na stacji Warszawa Wschodnia odbyła się 23 czerwca konferencja prasowa.

– Dzięki 617 milionom złotych unijnego dofinansowania na tory wyjedzie 21 nowych pociągów Kolei Mazowieckich. Będą wozić pasażerów do Płocka, Otwocka, Mińska Mazowieckiego i Sochaczewa. To większy komfort dla pasażerów, krótsze przejazdy i lepsze skomunikowanie aglomeracji warszawskiej – mówi Jan Szyszko, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na wydarzeniu nie mogło oczywiście zabraknąć przedstawicieli Kolei Mazowieckich oraz Stadler Polska, na czele z zarządami obu spółek.

– Zakończyliśmy realizację wszystkich umów wykonawczych dofinansowanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Łącznie z tego programu pozyskaliśmy ponad 1 mld zł. Do tego dochodzi blisko 0,5 mld zł z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na zakup kolejnych 29 pojazdów. Bez środków z Unii Europejskiej realizacja rekordowego zamówienia KM z pewnością nie byłaby możliwa – mówi Robert Stępień, prezes zarządu Kolei Mazowieckich.

Dużą rolę w finansowaniu odgrywają fundusze europejskie, a dokładniej środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Projekt dotyczący zakupu 11 EZT I otrzymał dotację w wysokości 323,4 mln zł, a zadanie obejmujące dostawę 10 EZT 294 mln zł.

– Tempo dostaw nowych pojazdów było imponujące. W niecałe dwa miesiące nasz park taborowy wzbogacił się o 35 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych ER160. Do końca tego roku planowane jest odebranie kolejnych 18 jednostek. Nowe FLIRT-y umożliwią dalsze sukcesywne wycofywanie z użytkowania pojazdów starszego typu – podkreśla Czesław Sulima, członek zarządu, dyrektor eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.

Pojazdy ER160 FLIRT o długości blisko 98 metrów mogą pomieścić 582 pasażerów, w tym ponad 261 na miejscach siedzących. Rozwijają prędkość do 160 km/h, a dzięki lżejszej, aluminiowej konstrukcji zużywają mniej energii elektrycznej. Posiadają szereg udogodnień dla podróżnych m.in klimatyzację, bezprzewodowy Internet, system informacji pasażerskiej oraz gniazdka i porty USB.

– Przekazanie 35 pojazdów stanowi istotny kamień milowy w realizacji tego strategicznego projektu, szczególnie że osiągnęliśmy go w niespełna 24 miesiące od zawarcia umów. To efekt bardzo dobrej, partnerskiej współpracy zespołów projektowych Stadlera i Kolei Mazowieckich, za którą dziękujemy. Wspólne zaangażowanie pozwala nam utrzymać wysokie tempo dostaw, a jego efekty są już widoczne dla pasażerów w regionie i przekładają się na większą dostępność nowoczesnych pojazdów oraz lepszy komfort podróży – podsumowuje Radosław Banach, prezes zarządu Stadler Polska.

Po części oficjalnej odbył się przejazd nowym pojazdem ER160 na trasie Warszawa Wschodnia–Warszawa Rembertów–Warszawa Wschodnia. Podczas podróży Sylwia Posiadała, Kierownik Projektu opowiadała o zaletach pojazdu, wprowadzonych nowoczesnych rozwiązaniach technicznych oraz procesie produkcji.