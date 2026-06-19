Łosice: Nowy sprzęt z czerwoną kokardą. Dzięki niemu ma być czyściej!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-19 11:50

Do parku maszynowego Starostwa Powiatowego w Łosicach właśnie dołączyła nowoczesna zamiatarka firmy Hako.

Nowa, pomarańczowo-szara zamiatarka Hako, udekorowana wielką kokardą, przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Łosicach, gotowa do utrzymania czystości, o czym przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: Starostwo Powiatowe w Łosicach/ Facebook Do parku maszynowego Starostwa Powiatowego w Łosicach właśnie dołączyła nowoczesna zamiatarka firmy Hako.

- Oficjalnie odebraliśmy ten sprzęt i nie ukrywamy – trochę się nim chwalimy! Nowa zamiatarka pomoże nam jeszcze skuteczniej dbać o czystość i estetykę przestrzeni publicznej na terenie naszego powiatu. To inwestycja, która przełoży się na większy komfort mieszkańców i sprawniejsze utrzymanie porządku – informuje Starostwo Powiatowe w Łosicach.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łosicach

- Oficjalnie odebraliśmy ten sprzęt i nie ukrywamy – trochę się nim chwalimy! Nowa zamiatarka pomoże nam jeszcze skuteczniej dbać o czystość i estetykę przestrzeni publicznej na terenie naszego powiatu. To inwestycja, która przełoży się na większy komfort mieszkańców i sprawniejsze utrzymanie porządku – informuje Starostwo Powiatowe w Łosicach.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łosicach

Nowy sprzęt z czerwoną kokardą
Galeria zdjęć 4
inwestycje
Łosice