Łosice: Nowy sprzęt z czerwoną kokardą. Dzięki niemu ma być czyściej!

- Oficjalnie odebraliśmy ten sprzęt i nie ukrywamy – trochę się nim chwalimy! Nowa zamiatarka pomoże nam jeszcze skuteczniej dbać o czystość i estetykę przestrzeni publicznej na terenie naszego powiatu. To inwestycja, która przełoży się na większy komfort mieszkańców i sprawniejsze utrzymanie porządku – informuje Starostwo Powiatowe w Łosicach.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łosicach

- Oficjalnie odebraliśmy ten sprzęt i nie ukrywamy – trochę się nim chwalimy! Nowa zamiatarka pomoże nam jeszcze skuteczniej dbać o czystość i estetykę przestrzeni publicznej na terenie naszego powiatu. To inwestycja, która przełoży się na większy komfort mieszkańców i sprawniejsze utrzymanie porządku – informuje Starostwo Powiatowe w Łosicach.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Łosicach