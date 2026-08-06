Żelechów: Pożar przy stacji paliw. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-08-06 14:52

Kłęby czarnego dymu widać z kilku kilometrów. W czwartek ( 6 sierpnia) w sąsiedztwie stacji paliw w Żelechowie pod Garwolinem wybuchł pożar. Na miejsce zadysponowano 23 zastępy straży pożarnej.

Pożar przy stacji paliw w Żelechowie
Autor: D. Pieńkosz/ Facebook

- Po godzinie 12.00 wpłynęło do nas zgłoszenie o pożarze w budynku przy ul. Długiej w Żelechowie. Po dojeździe na miejscu zdarzenia okazało się, że pożar poddasza jest już rozwinięty. Stacja Shell się nie paliła, nie była objęta naszymi działaniami - mówi st. kpt. Piotr Filipek z Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie budynki, sytuacja jest opanowana. Trwa dogaszanie.

Strażacy apelują aby osoby postronne nie zbliżały się do miejsca pożaru i nie utrudniały działań służbom.

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