Żelechów: Pożar przy stacji paliw. Kłęby czarnego dymu widać z wielu kilometrów!

- Po godzinie 12.00 wpłynęło do nas zgłoszenie o pożarze w budynku przy ul. Długiej w Żelechowie. Po dojeździe na miejscu zdarzenia okazało się, że pożar poddasza jest już rozwinięty. Stacja Shell się nie paliła, nie była objęta naszymi działaniami - mówi st. kpt. Piotr Filipek z Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie.

Strażakom udało się zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na sąsiednie budynki, sytuacja jest opanowana. Trwa dogaszanie.

Strażacy apelują aby osoby postronne nie zbliżały się do miejsca pożaru i nie utrudniały działań służbom.