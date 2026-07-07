Piknik Rodzinny w Stoku Ruskim - wystąpi Iness!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-07 15:28

W sobotę ( 11 lipca) warto wybrać się do miejscowości Stok Ruski w powiecie siedleckim, odbędzie się tam Piknik Rodzinny z mnóstwem atrakcji, gwiazdą imprezy będzie Iness.

Uśmiechnięta wokalistka Iness w czerwonej sukience na tle palmy. O pikniku w Stoku Ruskim przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Iness/ Facebook

PIKNIK RODZINNY „Łączymy pokolenia na wschodnim Mazowszu”!

PROGRAM WYDARZENIA:

  • 14:00 – Występ kabaretu KOZIARY z Radzikowa Wielkiego (gwarancja uśmiechu na start!)
  • 15:00 – Koncert zespołu „GMINNE ZGREDY”
  • 16:00 – Uroczyste otwarcie pikniku
  • 16:30 – Pokazowy trening prowadzony przez Siedlecki Klub Karate ARIGATO
  • 17:30 – Występ kapeli DŻEM SESSION
  • 18:30 – Wspólna biesiada z zespołem MODEM
  • 20:00 – Gwiazda Wieczoru - Iness
  • 21:00 – Zabawa taneczna

Dla najmłodszych i tych nieco starszych przygotowano mnóstwo dodatkowych atrakcji!

Organizatorem wydarzenia jest: KGW Stok-Rotki w Stoku Ruskim. Współorganizatorami wydarzenia są: Miasto i Gmina Mordy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.

Piknik w Stoku Ruskim 2026
Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe
piknik rodzinny
powiat siedlecki