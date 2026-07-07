Piknik Rodzinny w Stoku Ruskim - wystąpi Iness!

PIKNIK RODZINNY „Łączymy pokolenia na wschodnim Mazowszu”!

PROGRAM WYDARZENIA:

14:00 – Występ kabaretu KOZIARY z Radzikowa Wielkiego (gwarancja uśmiechu na start!)

15:00 – Koncert zespołu „GMINNE ZGREDY”

16:00 – Uroczyste otwarcie pikniku

16:30 – Pokazowy trening prowadzony przez Siedlecki Klub Karate ARIGATO

17:30 – Występ kapeli DŻEM SESSION

18:30 – Wspólna biesiada z zespołem MODEM

20:00 – Gwiazda Wieczoru - Iness

21:00 – Zabawa taneczna

Dla najmłodszych i tych nieco starszych przygotowano mnóstwo dodatkowych atrakcji!

Organizatorem wydarzenia jest: KGW Stok-Rotki w Stoku Ruskim. Współorganizatorami wydarzenia są: Miasto i Gmina Mordy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mordach.