Mieszkanka Kotunia została odnaleziona!

Informowaliśmy o poszukiwaniach pani Marty mieszkanki Kotunia, która w poniedziałek ( 6 lipca) wyszła z domu i nie było z nią kontaktu. W akcji poszukiwawczej brali udział policjanci, strażacy oraz mieszkańcy. We wtorek ( 7 lipca) po południu kobieta została odnaleziona.

- Zaginiona kobieta została odnaleziona około kilometra od miejsca zamieszkania. Dzięki zaangażowaniu policjantów, strażaków oraz psa służbowego, który wskazał kierunek, w którym oddaliła się zaginiona, akcja poszukiwawcza zakończyła się szczęśliwie. Kobieta została przekazana pod opiekę Zespołu Ratownictwa Medycznego – informuje kom. Ewelina Radomyska z KMP w Siedlcach.

Służby dziękują wszystkim wszystkim za udostępnienia i pomoc w rozpowszechnianiu informacji o zaginięciu kobiety.