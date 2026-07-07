Śmiertelny wypadek motocyklisty w Stoku Lackim – nowe informacje

- Kierujący motocyklem uderzył w tył samochodu marki Ford, a następnie uderzył w ogrodzenie. Niestety, mimo podjętej reanimacji, 36-letni motocyklista zginął na miejscu. Kierowca samochodu osobowego był trzeźwy – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy zabezpieczyli ślady i prowadzą czynności mające wyjaśnić dokładne przyczyny wypadku.

- Apelujemy do wszystkich kierowców o ostrożność, szczególnie w rejonie skrzyżowań. Chwila nieuwagi, nadmierna prędkość lub błędna ocena sytuacji mogą zakończyć się tragedią – przypomina kom. Ewelina Radomyska.