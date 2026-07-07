Zaginęła mieszkanka Kotunia. Policja prowadzi poszukiwania!

- Komenda Miejska Policji w Siedlcach poszukuje zaginionej Marty Kania-Romaniak, zam. Kotuń, która 6 lipca około godziny 11:15 wyszła z miejsca zamieszkania w nieznanym kierunku i do chwili obecnej nie powróciła i nie nawiązała kontaktu z rodziną – informuje kom. Ewelina Radomyska z KMP Siedlce.

Zaginiona kobieta ma około 165 cm wzrostu, normalnej budowy ciała, włosy koloru brązowego za ramiona, ubrana była w białe spodnie w czarne pionowe pasy, różową koszulkę i szary sweter.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszone są o pilny kontakt z oficerem dyżurnym siedleckiej komendy pod nr tel. 47 707 23 60 lub 112.