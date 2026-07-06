Stok Lacki: Motocyklista zginął po zderzeniu z osobówką

- Na ul. Pałacowej w Stoku Lackim doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Niestety motocyklista, pomimo udzielonej pomocy, zmarł na miejscu. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci oraz inne służby ratunkowe. Prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.