Stok Lacki: Motocyklista zginął po zderzeniu z osobówką

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-06 20:25

Tragedia w Stoku Lackim pod Siedlcami. W poniedziałek ( 6 lipca) na ul. Pałacowej motocyklista zderzył się z osobowym Fordem, niestety życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować.

- Na ul. Pałacowej w Stoku Lackim doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym. Niestety motocyklista, pomimo udzielonej pomocy, zmarł na miejscu. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci oraz inne służby ratunkowe. Prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Policja prosi kierowców o zachowanie ostrożności, wybieranie alternatywnych dróg dojazdu oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem.

fot. OSP Błogoszcz

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