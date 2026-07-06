Śmiertelny wypadek pod Siedlcami! Motocyklista zginął po zderzeniu z osobówką

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Radio Eska
2026-07-06 19:40

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 6 lipca, na ul. Pałacowej w Stoku Lackim w powiecie siedleckim. W zderzeniu motocykla z samochodem osobowym zginął motocyklista. Droga jest całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora.

Taśma policyjna na tle radiowozu. O śmiertelnym wypadku w Stoku Lackim przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Marek Kudelski

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 lipca na ul. Pałacowej w Stoku Lackim w powiecie siedleckim. Doszło tam do zderzenia motocykla marki Yamaha z samochodem osobowym marki Ford. 

Niestety motocyklista, pomimo udzielonej pomocy, zmarł na miejscu - przekazała rzecznik policji w Siedlcach.

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci oraz inne służby ratunkowe. Prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora, których celem jest wyjaśnienie okoliczności i przyczyn wypadku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, wybieranie alternatywnych tras dojazdu oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. Służby proszą również o cierpliwość i rozwagę.

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