Śmiertelny wypadek pod Siedlcami! Motocyklista zginął po zderzeniu z osobówką

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 lipca na ul. Pałacowej w Stoku Lackim w powiecie siedleckim. Doszło tam do zderzenia motocykla marki Yamaha z samochodem osobowym marki Ford.

Niestety motocyklista, pomimo udzielonej pomocy, zmarł na miejscu - przekazała rzecznik policji w Siedlcach.

Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują policjanci oraz inne służby ratunkowe. Prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratora, których celem jest wyjaśnienie okoliczności i przyczyn wypadku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, wybieranie alternatywnych tras dojazdu oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem. Służby proszą również o cierpliwość i rozwagę.