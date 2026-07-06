Białki: Motocyklista uderzył w samochód, 22-letnia pasażerka trafiła do szpitala

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-06 14:25

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę ( 5 lipca) w Białkach k. Siedlec. Motocyklista uderzył w auto osobowe, do szpitala przewieziono pasażerkę jednośladu.

Zderzenie motocykla i osobówki w Białkach k/ Siedlec
Autor: OSP Rakowiec/ Facebook

- Na DK 63 w miejscowości Białki 23-letni mężczyzna z Siedlec kierując motocyklem marki Yamaha, prawdopodobnie nie dostosował prędkości do warunków ruchu oraz nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu, w wyniku czego najechał na tył pojazdu opel, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu umożliwienia przejścia pieszym. W wyniku zdarzenia 22-letnia pasażerka motocykla z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Powiatowej Policji w Siedlcach.

Na szczęście 22-latka nie doznała poważnych obrażeń. Jak ustalili policjanci, uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

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