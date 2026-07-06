Jaskinie nielegalnego hazardu w Siedlcach. Służby weszły siłowo do dwóch lokali!

- W czwartek, 2 lipca 2026 r., funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Ekonomiczną Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, działając wspólnie z funkcjonariuszami SCS z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, przeprowadzili skuteczne działania ukierunkowane na zwalczanie nielegalnego hazardu. Realizując postanowienia Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Siedlcach, mundurowi przeszukali trzy lokale znajdujące się na terenie miasta. Do dwóch z nich funkcjonariusze weszli siłowo. W trakcie czynności ujawniono i zabezpieczono łącznie 31 automatów służących do organizowania nielegalnych gier hazardowych. Na miejscu wykonano niezbędne czynności procesowe z udziałem obecnych w lokalach pracowników. W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa zarzut usłyszała jedna osoba – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Podczas działań zabezpieczono również gotówkę w kwocie ponad 13 tys. zł, która została zatrzymana na poczet przyszłych kar i środków karnych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia, obejmującego automaty oraz gotówkę, przekracza 385 tys. zł.

Policja przypomina, że za posiadanie nielegalnych automatów do gier w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grozi kara pieniężna w wysokości 100 tys. zł od każdego urządzenia. Organizowanie gier hazardowych wbrew obowiązującym przepisom zagrożone jest również karą pozbawienia wolności do 3 lat.

Odpowiedzialność karna skarbowa może dotyczyć zarówno właścicieli lokali, jak i osób obsługujących nielegalne automaty. Przepisy przewidują także przepadek urządzeń oraz osiągniętych w wyniku przestępczej działalności korzyści majątkowych.