Zderzenie motocykla i osobówki w miejscowości Hołubla w powiecie siedleckim

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-05 21:15

Do groźnego zdarzenia drogowego doszło późnym popołudniem w niedzielę, 5 lipca, na trasie pomiędzy Siedlcami a Korczewem. Na drodze powiatowej w miejscowości Hołubla zderzyły się ze sobą motocykl i samochód osobowy.

Rozbity motocykl w rowie po wypadku w Hołubli. W tle służby ratunkowe. O zdarzeniu przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: OSP Hołubla/ Facebook

Jak informują druhowie ochotnicy z OSP Hołubla, powiadomienie o zdarzeniu drogowym na terenie gminy Paprotnia wpłynęło do nich ok. godz. 17:50. Poszkodowana została w nim jedna osoba – kierowca motocykla. Został on przetransportowany do szpitala.

Na miejscu interweniowały Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego, a także dwa zastępy straży pożarnej – oprócz OSP Hołubla, także GBA JRG 1 z Siedlec.

W rejonie miejsca wypadku w Hołubli przez pewien czas droga była zablokowana. Niewykluczone, że wciąż występują tam utrudnienia w ruchu. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do niebezpiecznego zdarzenia na trasie Siedlce-Korczew, będzie wyjaśniać Komenda Miejska Policji w Siedlcach.

Zderzenie motocykla i osobówki w miejscowości Hołubla w powiecie siedleckim
Autor: OSP Hołubla/ Facebook

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