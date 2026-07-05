Zderzenie motocykla i osobówki w miejscowości Hołubla w powiecie siedleckim

Jak informują druhowie ochotnicy z OSP Hołubla, powiadomienie o zdarzeniu drogowym na terenie gminy Paprotnia wpłynęło do nich ok. godz. 17:50. Poszkodowana została w nim jedna osoba – kierowca motocykla. Został on przetransportowany do szpitala.

Na miejscu interweniowały Policja, Zespół Ratownictwa Medycznego, a także dwa zastępy straży pożarnej – oprócz OSP Hołubla, także GBA JRG 1 z Siedlec.

W rejonie miejsca wypadku w Hołubli przez pewien czas droga była zablokowana. Niewykluczone, że wciąż występują tam utrudnienia w ruchu. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność.

Szczegółowe przyczyny i okoliczności, w jakich doszło do niebezpiecznego zdarzenia na trasie Siedlce-Korczew, będzie wyjaśniać Komenda Miejska Policji w Siedlcach.