Mateusz Piątek z Siedlec najlepszym technikiem kryminalistyki na Mazowszu!

Jak informuje siedlecka Policja, w dniach 9–10 czerwca 2026 r. odbyły się wojewódzkie eliminacje do IX Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2026”. W rywalizacji uczestniczyło 112 funkcjonariuszy służby kryminalnej, reprezentujących komendy miejskie i powiatowe garnizonu mazowieckiego. Policjanci rywalizowali w czteroosobowych zespołach, a klasyfikacja prowadzona była zarówno drużynowo, jak i indywidualnie w poszczególnych specjalnościach.

– Ogromny sukces odniósł mł. asp. Mateusz Piątek, technik kryminalistyki Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach, który zwyciężył w klasyfikacji indywidualnej w kategorii technik kryminalistyki, zdobywając I miejsce i tytuł najlepszego technika kryminalistyki garnizonu mazowieckiego. – mówi kom. Ewelina Radomyska, oficer prasowy siedleckiej komendy.

Podczas eliminacji uczestnicy musieli wykazać się wszechstronną wiedzą i umiejętnościami zawodowymi. Konkurencje obejmowały m.in. test wiedzy, rozwiązanie kazusu z zakresu pracy służby kryminalnej, sprawdzian umiejętności strzeleckich oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

– Dzięki zwycięstwu, mł. asp. Mateusz Piątek będzie reprezentował Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu podczas finału IX Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Służby Kryminalnej Roku 2026”, który odbędzie się w dniach 6–8 października 2026 r. w Szkole Policji w Pile. – zapowiada kom. Ewelina Radomyska.

Serdecznie gratulujemy mł. asp. Mateuszowi Piątkowi znakomitego wyniku w regionalnym etapie konkursu oraz życzymy powodzenia w finale ogólnopolskim!