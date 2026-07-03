Zderzenie osobówki z TIR-em w rejonie miejscowości Hołubla i Stasin spowodowało utrudnienia w ruchu

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-03 13:21

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w piątek, 3 lipca, ok. godz. 10.00 na drodze powiatowej w rejonie miejscowości Hołubla i Stasin, na terenie gminy Paprotnia w powiecie siedleckim. Samochód osobowy zderzył się tam z ciężarówką typu TIR. Na szczęście nikt nie zginął, choć dwie osoby wymagały udzielenia pomocy medycznej. Na miejscu występowały spore utrudnienia w ruchu, ale obecnie droga jest już przejezdna.

Jak poinformował nas kpt. Daniel Czapski z Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach, zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na drodze powiatowej w rejonie Hołubli i Stasina wpłynęło do stanowiska kierowania komendanta miejskiego o godz. 10.01. Na miejsce skierowano jeden zastęp PSP i trzy lokalne zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z miejscowości Kownaciska, Hołubla i Czepielin.

– W wyniku zderzenia pojazdów dwie osoby podróżujące samochodem osobowym zostały poszkodowane, ale nie odniosły poważnych obrażeń. Gdy na miejsce dotarli strażacy, obie te osoby znajdowały się już pod opieką Zespołu Ratownictwa Medycznego. Kierowca z TIR-a nie ucierpiał. – powiedział nam kpt. Czapski.

W rejonie miejsca, gdzie doszło do zdarzenia, przez ok. trzy godziny występowały utrudnienia w ruchu pojazdów. Wprowadzono nam ruch wahadłowy. Obecnie droga jest już całkowicie przejezdna. Szczegółowe okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać siedlecka Policja.

Służby ratunkowe na miejscu wypadku pod Hołublą. O utrudnieniach na drodze przeczytasz na Eska Siedlce.
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