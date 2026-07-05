Ponad 18 mln zł z budżetu Mazowsza na inwestycje w powiecie siedleckim

Z budżetu województwa mazowieckiego trafi do powiatu siedleckiego znaczące wsparcie finansowe, które pozwoli na realizację szeregu inwestycji infrastrukturalnych i społecznych. Decyzję o przyznaniu dotacji z programów wsparcia podjęli radni województwa mazowieckiego. Umowy w tej sprawie zostały podpisane w Siedlcach 2 lipca. Które samorządy otrzymały dotacje i na jakie inwestycje, można zobaczyć na zdjęciach w załączonej galerii.

– Ponad 18 mln zł wsparcia dla powiatu siedleckiego to realny impuls rozwojowy dla naszych gmin i miast. Dzięki tym środkom możliwa będzie realizacja kluczowych inwestycji – od dróg i kanalizacji po infrastrukturę społeczną, które bez wsparcia z budżetu Mazowsza byłyby znacznie trudniejsze do wykonania. – zaznacza Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.

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Wsparcie inwestycji samorządowych

Program „Mazowsze pomaga” jest jednym z największych programów i kluczowym narzędziem wsparcia samorządów lokalnych w całym regionie. Sejmik Mazowsza dofinansowuje inwestycje, które mają charakter ponadlokalny i obejmują m.in. budowę dróg, modernizację szkół i ośrodków kultury czy rozwój sieci kanalizacyjnej. W powiecie siedleckim wsparcie z budżetu Mazowsza pomoże w realizacji 12 inwestycji na łączną kwotę 13,5 mln zł.

– Programy takie jak „Mazowsze pomaga” czy wsparcie dla dróg lokalnych pokazują, jak ważna jest współpraca samorządów różnych szczebli. To dzięki niej w powiecie siedleckim realizowanych będzie kilkadziesiąt projektów. Od modernizacji szkół po inwestycje w gospodarkę wodną i ochronę środowiska – mówił Krzysztof Chaberski, radny województwa mazowieckiego.

2 mln zł na przebudowę dróg lokalnych

Mazowieckie miasta, gminy i powiaty mogą liczyć na wsparcie władz Mazowsza przy realizacji projektów związanych z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budową i modernizacją zbiorników wodnych służących małej retencji (dawny FOGR). W powiecie siedleckim samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył na ten cel ponad 2 mln zł. Dzięki temu zostanie przebudowanych 13 dróg i odnowionych 4 zbiorników wodnych.

Mazowsze dla zabytków

Pomoc z programu „Mazowsze dla zabytków” można otrzymać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, m.in. odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, drzwi zewnętrznych, odnowienie lub uzupełnienie tynków, pokrycia dachowego, modernizację instalacji elektrycznej w drewnianych budynkach czy wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Łączna suma dotacji na ten cel wynosi 790 tys. zł.

Mazowsze dla melioracji

Prace konserwacyjne obejmujące m.in. wykaszanie i odmulenie rowów to inwestycje, które otrzymały wsparcie z programu „Mazowsze dla melioracji”. Pieniądze trafią do 12 gminnych spółek na łączną kwotę 1,1 mln zł.

Mazowsze dla zwierząt

W ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” gminy mogły dostać pieniądze na kastrację i sterylizację oraz czipowanie psów i kotów – na ten cel maksymalna kwota pomocy to 20 tys. zł. Z kolei na budowę, przebudowę czy remont schroniska, m.in. klatek, boksów, oświetlenia, ogrodzenia, a także udzielanie bezdomnym zwierzętom pomocy medycznej i behawioralnej można było dostać do 30 tys. zł. W powiecie siedleckim środki z tego programu otrzymają gminy: Domanice, Mokobody, Wiśniew i Wodynie na łączną kwotę ponad 59 tys. zł.

W trosce o seniorów

W tym roku samorząd województwa mazowieckiego na program „Mazowsze dla seniorów” przeznaczyły 2,5 mln zł, co pozwoli na realizację 67 inicjatyw. Dzięki temu najstarsi mieszkańcy regionu będą mogli aktywnie i twórczo spędzać czas, rozwijać swoje pasje i się integrować. O dofinansowanie mogły ubiegać się powiaty, gminy, miasta na prawach powiatu i dzielnice Warszawy, przy których została powołana i funkcjonuje rada seniorów. W powiecie siedleckim dofinansowanie otrzymały 4 projekty na łączną kwotę prawie 147 tys. zł.

Mazowsze dla czystego powietrza

W ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza” gminy mogły dostać od 100 do 300 tys. zł na pomoc mieszkańcom w wymianie źródeł ciepła wraz z termomodernizacją oraz na zakup urządzeń do czyszczenia ulic. Miasto Siedlce otrzyma ponad 101 tys. zł na modernizację systemu ogrzewania jednej z kamienic komunalnych, a gmina Kotuń – 96 tys. zł na poprawę efektywności energetycznej.

Mazowsze dla klimatu

Wsparcie z programu „Mazowsze dla klimatu” pozwalają gminom realizować ekologiczne inwestycje, na które często brakuje pieniędzy w lokalnych budżetach. W tegorocznym naborze większość projektów dotyczy oświetlenia ulicznego – jego wymiany, modernizacji lub budowy. Samorządy inwestują przede wszystkim w rozwiązania, które zużywają mniej energii i są bardziej przyjazne dla środowiska. W powiecie siedleckim wsparcie otrzyma 5 inwestycji na łączną kwotę ponad 595 tys. zł.

Mazowsze dla działkowców

Dzięki programowi wsparcia „Mazowsze dla działkowców” użytkownicy działek mają szansę zadbać o infrastrukturę ogródków i zrealizować nowe inwestycje. 20 tys. zł otrzyma ROD Wiarus z Siedlec na modernizację miejsc parkingowych.

Mazowsze dla zdrowia i zdrowia psychicznego

W programie „Mazowsze dla zdrowia psychicznego” dofinansowanie obejmowało promocję zdrowia i edukację zdrowotną z zakresu zdrowia psychicznego dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, prowadzoną w formie np. poradnictwa indywidualnego i grupowego, programów psychoedukacyjnych czy warsztatów i szkoleń. Na realizację 23 projektów sejmik przeznaczył prawie 1,5 mln zł. W powiecie siedleckim miasto Siedlce otrzyma 88 tys. zł na program „MOC Odporności – wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży poprzez TUS – Treningiem Umiejętności Społecznych dla młodzieży”. Miasto Siedlce otrzymało także środki z programu „Mazowsze dla zdrowia” na realizacje prozdrowotnego projektu „Twój weekend. Twój Ruch. Twoje Zdrowie." w wysokości 92 tys. zł.

Mazowsze dla orkiestr

Celem programu jest kultywowanie, krzewienie i promocja lokalnej twórczości poprzez zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr na Mazowszu. Orkiestra OSP w Mordach na ten cel otrzyma 44 tys. zł.

Źródło: inf. pras. UMWM