Za nami Gala Sportów Walki Taurus Fight Arena 2026 w Siedlcach. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

– Była to Gala Sportów Walki, Gala MMA, Boksu oraz Kickboxingu. Myślę, że taką najbardziej oczekiwaną osobą w karcie walk i największym zaskoczeniem był występ naszego Mistrza Polski, rugbisty Pawła Antoszczuka, który podjął rękawicę z zawodnikiem Octopusa Łódź Piotrem Osińskim. Był to naprawdę mocny pojedynek, bo jest to waga ciężka. Zawodnik Damian Niepogoda z klubu Taurus, obecnie na wygnaniu w Białej Podlaskiej – tak się śmiejemy – bo tam studiuje, więc wystąpił dwuklubowo. To był come in event, więc mocny też pojedynek w wadze 81 kg. W boksie mieliśmy Wojtka Wociala, wypożyczonego z organizacji TFL i również zawodników z Łosic, Białej Podlaskiej i Ostrołęki. Lokalnie było więc bardzo ciekawie. – mówi Judyta Rymarzak, wiceprezes Taurus Fight Arena, a niegdyś zawodniczka K-1, MMA i muay thai.

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Gala na pewno nie wydawała się publiczności monotonna, ponieważ można tam było oglądać łącznie aż 13 walk w ramach różnych dyscyplin. Trybuny były pełne kibiców! Wydarzenie trwało od godzin popołudniowych, a zakończyło się po godz. 23.00. Wieczór można było zatem spędzić w sposób nietypowy i z dużymi emocjami. Organizatorzy zapowiadają, że kolejna taka impreza odbędzie się za rok!