Za nami Gala Sportów Walki Taurus Fight Arena 2026 w Siedlcach. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-07-05 16:23

Naprawdę mocne wydarzenie sportowe już za nami. W Siedlcach odbyła się 27 czerwca Gala Sportów Walki Taurus Fight Arena 2026. W imprezie wzięli udział m.in. zawodnicy z miasta i regionu, ale byli też sportowcy znani w całej Polsce. Gala Taurusa została zorganizowana przez w hali ARMS przy ul. Prusa 6 w Siedlcach. Było gorąco! Nie tylko przez afrykańskie temperatury, ale także przez to, co można było tam zobaczyć. Przygotowaliśmy dwie galerie zdjęć, sami się przekonajcie!

Była to Gala Sportów Walki, Gala MMA, Boksu oraz Kickboxingu. Myślę, że taką najbardziej oczekiwaną osobą w karcie walk i największym zaskoczeniem był występ naszego Mistrza Polski, rugbisty Pawła Antoszczuka, który podjął rękawicę z zawodnikiem Octopusa Łódź Piotrem Osińskim. Był to naprawdę mocny pojedynek, bo jest to waga ciężka. Zawodnik Damian Niepogoda z klubu Taurus, obecnie na wygnaniu w Białej Podlaskiej – tak się śmiejemy – bo tam studiuje, więc wystąpił dwuklubowo. To był come in event, więc mocny też pojedynek w wadze 81 kg. W boksie mieliśmy Wojtka Wociala, wypożyczonego z organizacji TFL i również zawodników z Łosic, Białej Podlaskiej i Ostrołęki. Lokalnie było więc bardzo ciekawie. – mówi Judyta Rymarzak, wiceprezes Taurus Fight Arena, a niegdyś zawodniczka K-1, MMA i muay thai.

Fotorelacja z Gali Sportów Walki Taurus Fight Arena 2026 w Siedlcach
Galeria zdjęć 78

Gala na pewno nie wydawała się publiczności monotonna, ponieważ można tam było oglądać łącznie aż 13 walk w ramach różnych dyscyplin. Trybuny były pełne kibiców! Wydarzenie trwało od godzin popołudniowych, a zakończyło się po godz. 23.00. Wieczór można było zatem spędzić w sposób nietypowy i z dużymi emocjami. Organizatorzy zapowiadają, że kolejna taka impreza odbędzie się za rok!

Fotorelacja z Gali Sportów Walki Taurus Fight Arena 2026 w Siedlcach
Galeria zdjęć 84
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