Podróbki na targowisku w Łosicach. Policja znalazła podrobione t-shirty i kurtki!

- Policjanci w trakcie działań prowadzonych na terenie targowisku miejskim w Łosicach ujawnili stoisko, na których oferowano do sprzedaży towary odzieżowe oznaczone podrobionymi znakami towarowymi renomowanych firm. Sprzedawane towary do złudzenia przypominały oryginalne produkty, jednak ich cena była znacznie niższa od wartości markowych odpowiedników. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 100 sztuk T-shirtów i kurtek znanych marek. Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone do dalszego postępowania – informuje asp. Emilia Matejczuk z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Właścicielka zabezpieczonego towaru 48-letnia kobieta usłyszała zarzuty. Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Warto pamiętać, że kupując podrobione produkty, często nie zdajemy sobie sprawy, że wspieramy nielegalny proceder. Podróbki to nie tylko naruszenie prawa własności intelektualnej, ale również brak gwarancji jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Atrakcyjna cena nie zawsze oznacza dobrą okazję czasami może być sygnałem, że za produktem kryje się nielegalny biznes.