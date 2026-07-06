Podróbki na targowisku w Łosicach. Policja znalazła podrobione t-shirty i kurtki!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-06 11:49

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Łosicach skutecznie uderzyli w nielegalny handel podrobionymi produktami. W wyniku przeprowadzonych działań zabezpieczyli ponad 100 sztuk odzieży oznaczonych bezprawnie znakami towarowymi znanych światowych marek.

Białe koszulki z podrobionymi logotypami na wieszakach. O akcji policji w Łosicach przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: KPP Łosice/ Materiały prasowe

- Policjanci w trakcie działań prowadzonych na terenie targowisku miejskim w Łosicach ujawnili  stoisko, na których oferowano do sprzedaży towary odzieżowe oznaczone podrobionymi znakami towarowymi renomowanych firm. Sprzedawane towary do złudzenia przypominały oryginalne produkty, jednak ich cena była znacznie niższa od wartości markowych odpowiedników. Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 100 sztuk T-shirtów i kurtek znanych marek. Wszystkie przedmioty zostały zabezpieczone do dalszego postępowania – informuje asp. Emilia Matejczuk z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Właścicielka zabezpieczonego towaru 48-letnia kobieta usłyszała zarzuty. Zgodnie z Ustawą Prawo Własności Przemysłowej za wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionymi znakami towarowymi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Warto pamiętać, że kupując podrobione produkty, często nie zdajemy sobie sprawy, że wspieramy nielegalny proceder. Podróbki to nie tylko naruszenie prawa własności intelektualnej, ale również brak gwarancji jakości i bezpieczeństwa użytkowania. Atrakcyjna cena nie zawsze oznacza dobrą okazję czasami może być sygnałem, że za produktem kryje się nielegalny biznes.

Podrabiana odzież na targowisku w Łosicach
Autor: KPP Łosice/ Materiały prasowe
Przeczytaj także:
Ostromęczyn – wieś z unikalnym zabytkowym wiatrakiem. Kiedyś był tam też zamek!
targowisko
podróbki markowych ubrań
Łosice