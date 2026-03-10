Poważny wypadek w powiecie mińskim: zderzenie cysterny przewożącej gaz z autokarem i rowerzystą!

Do bardzo poważnego wypadku doszło dziś po południu na drodze powiatowej w powiecie mińskim. Zderzyły się tam cysterna przewożąca gaz, autokar oraz rowerzysta. Kilka osób zostało poszkodowanych. Zadysponowano tam śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga została zablokowana na kilka godzin.

i Autor: Redakcja/ Materiały prasowe