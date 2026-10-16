Siedlce: 15-latek na hulajnodze jechał bez kasku i przewoził pasażera – rodzic dostał 3 tys. zł mandatu!

- Policjanci z Siedlec zatrzymali do kontroli 15-latka poruszającego się hulajnogą elektryczną. Chłopiec jechał bez kasku ochronnego, a dodatkowo przewoził pasażera. Podczas kontroli okazało się, że nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania hulajnogą elektryczną. Nie były to również jego pierwsze wykroczenia popełnione podczas jazdy tym pojazdem. W związku z zachowaniem nastolatka policjanci sporządzili dokumentację i przekazali ją do sądu rodzinnego. Nieletni również muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, a powtarzające się naruszanie zasad bezpieczeństwa może skutkować konsekwencjami prawnymi – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.