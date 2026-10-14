Przywory Duże: 35-latek stracił prawo jazdy i dostał mandat na 2,5 tys.

Siedleccy policjanci ruchu drogowego wchodzący w skład grupy SPEED, podczas kontroli prędkości w miejscowości Przywory Duże w gminie Domanice, zatrzymali do kontroli kierującego Mercedesem. Powodem interwencji było rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym.

Pomimo ograniczenia do 50 km/h, 35-letni kierowca poruszał się z prędkością 128 km/h. Oznacza to, że jechał aż o 78 km/h szybciej, niż pozwalają na to przepisy.

- Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych. Na jego konto trafiło również 15 punktów karnych. Ponadto, w związku z przekroczeniem prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym, policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na okres trzech miesięcy – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość to jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.