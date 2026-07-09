Siedlce obroniły tytuł Rowerowej Stolicy Polski! Historyczny rekord zaangażowania mieszkańców

Dla Siedlec był to czas próby, z której miasto wyszło z historycznym sukcesem, udowadniając po raz kolejny, że lokalna społeczność potrafi zjednoczyć się wokół wspólnego, sportowego celu.

Siedlczanie nie tylko obronili wywalczony w ubiegłym roku tytuł lidera w swojej kategorii, ale też znacząco poprawili dotychczasowe statystyki, dystansując rywali i przesuwając granice własnych możliwości.

Dominacja w kategorii i awans w klasyfikacji generalnej

W ostatecznym rozrachunku Siedlce utrzymały pierwsze miejsce w kategorii miast liczących od 65 do 100 tysięcy mieszkańców. Bezkonkurencyjna postawa cyklistów przełożyła się również na spektakularny sukces w skali całego kraju. W klasyfikacji OPEN, obejmującej wszystkie miasta prezydenckie, Siedlce wywalczyły wysokie, czwarte miejsce. Oznacza to awans o jedną pozycję w stosunku do ubiegłorocznych zmagań i stawia miasto w ścisłej krajowej czołówce najbardziej rowerowych aglomeracji.

O skali determinacji mieszkańców najlepiej świadczą liczby. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy kręcący kilometry dla Siedlec przejechali łącznie blisko 800 000 kilometrów. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to potężny przyrost – wynik poprawiono o 200 000 kilometrów, co pokazuje, jak dynamicznie rośnie społeczność aktywnych fizycznie siedlczan.

Oficjalne podsumowanie i laury w Bydgoszczy

Finał tego wielkiego sportowego święta odbył się w Bydgoszczy, która jest głównym organizatorem oraz sercem całego projektu. Podczas uroczystej konferencji podsumowującej tegoroczną rywalizację wręczono nagrody dla najlepszych samorządów.

Puchar dla Siedlec odebrał osobiście Prezydent Miasta Tomasz Hapunowicz. W tej podniosłej chwili towarzyszyli mu przedstawiciele siedleckich środowisk rowerowych, którzy przez cały miesiąc pełnili rolę liderów, koordynatorów i animatorów lokalnych przejazdów. Obecność reprezentantów środowiska cyklistów na scenie była symbolicznym podkreśleniem faktu, że zdobyte trofeum jest efektem wspólnej, zespołowej pracy oraz wielkiej pasji mieszkańców.

Osiągnięty rezultat to zasługa tysięcy osób – od najmłodszych uczniów, przez pracowników lokalnych firm i instytucji, aż po seniorów oraz profesjonalne grupy kolarskie, którzy każdego dnia rejestrowali swoje przejazdy w dedykowanej aplikacji. Sukces ten nie tylko promuje Siedlce jako miasto aktywne i zdrowe, ale również buduje silne poczucie dumy z lokalnej przynależności.

Inf. pras.