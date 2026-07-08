Wakacyjne kino plenerowe w Siedlcach w każdą środę lipca. Sprawdź repertuar!

8 lipca – „Szybcy i sprytni”

Gdy sprytny szop o ksywce „Sokół” ładuje się na gapę do superszybkiego pociągu, którym zamierza dotrzeć na drugi koniec Ameryki, nie podejrzewa, że właśnie trafił w pułapkę. Tuż przed odjazdem, z pociągu ewakuowani zostają wszyscy pasażerowie oprócz licznie zgromadzonych na pokładzie zwierzaków domowych. To właśnie one, z Sokołem na czele będą musiały stawić czoła żądnemu zemsty borsukowi, który przejął zdalną kontrolę nad pędzącym jak pocisk składem. Szop Sokół, wraz z podejrzliwym policyjnym psem, parą wygadanych papug, dzielną jak lew chihuahuą, błyskotliwą rybką i całą skrzydlato futrzastą ekipą, zrobią wszystko by odkryć jaki jest plan tajemniczego porywacza. A gdy to zrobią, sierść stanie im dęba z przerażenia. Czy ich odwaga, spryt i gotowość do współpracy, pozwoli im ocalić skórę i zapobiec katastrofie?

15 lipca – „O psie, który jeździł koleją”

Życie Zuzi (Liliana Zajbert), której tata Piotr (Mateusz Damięcki) pracuje na kolei, zmienia się nie do poznania, kiedy wkracza w nie Lampo – niezwykły pies-podróżnik. Wyjątkowy owczarek, którego wyprawy pociągiem są sensacją i hitem internetu, z miejsca zostaje najlepszym przyjacielem mającej problemy z sercem dziewczynki. Niestety, zazdrosny o sławę Lampo Dyrektor (Adam Woronowicz) robi wszystko, żeby pozbyć się psa ze swojej stacji. Kiedy mu się to udaje, rozdzielona z ukochanym pupilem Zuzia zaczyna chorować. Chociaż wszyscy starają się jej pomóc, szybko staje się jasne, że tylko bliskość i przyjaźń czworonoga mogą być lekarstwem, którego dziewczynka tak bardzo potrzebuje.

22 lipca – „Asteriks i Obeliks Imperium Smoka”

Jest rok 50 p.n.e. Cesarzowa Chin, w wyniku zamachu stanu przeprowadzonego przez zdradzieckiego księcia, zostaje uwięziona. Córka porwanej władczyni – księżniczka Sass-Yi, wraz ze swoim wiernym ochroniarzem i fenickim kupcem wyrusza do odległej Galii, aby szukać pomocy dla swojego kraju. Tak oto poznaje Asteriksa i Obeliksa – dwóch dzielnych bohaterów, którzy nie cofną się przed niczym, aby zaprowadzić ład i porządek wszędzie tam, gdzie zapanował chaos i bezprawie… Oraz wszędzie tam, gdzie można przy okazji smacznie podjeść. Galowie z wielką chęcią przystają na prośbę księżniczki i wspólnie z jej przyjaciółmi oraz odpowiednim zapasem magicznego napoju wyruszają w długą i pełną przygód podróż na Daleki Wschód. Jednak oko na to wszystko ma także słynny wróg Asteriksa i Obeliksa – Juliusz Cezar, który jest żądny nowych zdobyczy i zbiera potężną armię, aby podbić orientalną krainę po drugiej stronie globu.

29 lipca – „Jeden na milion”

Austin ma autyzm i wrodzoną łamliwość kości, ale mimo tego, a może właśnie dzięki temu wie, że każdy dzień może być najlepszy. Austin Lerette to niezwykły chłopak. Ma autyzm, a jego kości są tak kruche, że każdy upadek może doprowadzić do złamania. Ale Austin się nie łamie. Kocha swoją rodzinę, kolegów, szkołę i jak mało kto potrafi cieszyć się życiem. Jego odmienność jest jednak także źródłem kłopotów i przykrości. Nie wszyscy rówieśnicy widzą w nim kumpla. Dla niektórych jest „tym dziwnym dzieciakiem”, a ciągłe złamania utrudniają normalne funkcjonowanie, o jakim marzy. Co gorsza jego ukochani rodzice zaczynają tracić radość życia i oddalać się od siebie. I tu do akcji musi wkroczyć Austin, który jak nikt inny potrafi znajdować jasne strony każdej sytuacji.

Wstęp wolny! Początek seansu o godz. 21.00.