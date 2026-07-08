Zaginęła 11-letnia Lena z Siedlec. Policja prowadzi poszukiwania!

- Komenda Miejska Policji w Siedlcach poszukuje zaginionej Leny Kozioł lat 11, która w około godziny 16:00 została odwieziona przez członka rodziny do miejsca zamieszkania przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach po czym nie dotarła do mieszkania i nie skontaktowała się z nikim z rodziny – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu zaginionej, proszone są o pilny kontakt z oficerem dyżurnym siedleckiej komendy pod nr tel. 47 707 23 60 lub 112.

Dziewczynka ma ok. 156 cm wzrostu, włosy koloru zielono-niebieskiego, oczy zielone. W chwili zaginięcia ubrana była w bluzę koloru ciemnofioletowego zakładaną przez głowę, spodnie jeansowe ciemne, podkoszulkę koloru czarnego i klapki koloru szarego. Może poruszać się hulajnogą elektryczną koloru czarnego.