Tancerze Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ Mistrzami Polski!

Największe sukcesy odnotowano w kategorii baletowej.
Tytuły Mistrzów Polski zdobyli:
- Laura Chromińska – Ballet Open Classical Solo Female Children Open
- Miłosz Siedlecki – Ballet Open Classical Solo Male Children Open
- FTN LUZ – Ballet Formations Children Open
- Laura Chromińska & Miłosz Siedlecki – Ballet Duos Children Open
Na podium stanęły również zespoły w kategorii junior:
- 2. miejsce i tytuł Wicemistrza Polski – FTN LUZ 1 (Ballet Formations Junior Open)
- 3. miejsce i tytuł II Wicemistrza Polski – FTN LUZ 2 (Ballet Formations Junior Open)
- 3. miejsce i tytuł II Wicemistrza Polski – FTN LUZ (Ballet Groups Children Open)
Wysokie lokaty tancerze osiągnęli także w kategoriach modern i contemporary oraz w kolejnych konkurencjach baletowych, wielokrotnie plasując się w ścisłej czołówce turnieju:
- 4. miejsce – Miłosz Siedlecki | Modern & Contemporary Solo Male Children Open
- 5. miejsce – Laura Chromińska & Miłosz Siedlecki | Modern & Contemporary Duos Children Open
- 5. miejsce – FTN LUZ | Ballet Groups Junior Open
- 6. miejsce – FTN LUZ | Modern & Contemporary Formations Children Open
- 6. miejsce – Julian Dyc | Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open
- 6. miejsce – FTN LUZ | Modern & Contemporary Groups Children Open
- 7. miejsce – Antonina Surudo | Modern & Contemporary Solo Female Junior 2 Open
- 7. miejsce – FTN LUZ | Modern & Contemporary Formations Junior Open
- 7. miejsce – Natalia Pędzik & Antonina Surudo | Modern & Contemporary Duos Junior 2 Open
- 7. miejsce – Julia Terlikowska | Ballet Open Classical Solo Female Junior 1 Open
- 8. miejsce – Iga Cegiełka & Pola Kaliniak | Modern & Contemporary Duos Junior 1
- 11. miejsce – Joanna Terlikowska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open
- 11. miejsce – Natalia Kluczek & Tola Komor | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open
- 12. miejsce – Zuzanna Kabacińska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open
- 12. miejsce – Kornelia Dybciak | Ballet Repertoire Solo Female Junior 2 Open
- 13 . miejsce – Kornelia Dybciak & Martyna Skolimowska | Modern & Contemporary Duos Junior 2 Open
- 14. miejsce – FTN LUZ | Modern & Contemporary Groups Junior Open
Na wyróżnienie zasługuje również udział solistek w kategorii modern, w której rywalizowało ponad 100 tancerek. Bardzo dobrze zaprezentowały się: Laura Chromińska, Joanna Terlikowska, Nina Duczek, Julia Terlikowska, Lena Rytel, Natalia Kluczek oraz Iga Cisiak.
Sukcesy zespołu to efekt pracy i zaangażowania zarówno tancerzy, jak i kadry instruktorskiej. Choreografie przygotowali: Joanna Woszczyńska (kierownik zespołu), Bartosz Zyśk oraz Alicja Złoch, a wsparcia konsultacyjnego udzielili Bartek Woszczyński i Stephen Quildan.
Gratulujemy wszystkim tancerzom oraz instruktorom i życzymy kolejnych artystycznych sukcesów!
Źródło: inf. pras. MOK