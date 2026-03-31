Tancerze Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ Mistrzami Polski!

Największe sukcesy odnotowano w kategorii baletowej.

Tytuły Mistrzów Polski zdobyli:

Laura Chromińska – Ballet Open Classical Solo Female Children Open

Miłosz Siedlecki – Ballet Open Classical Solo Male Children Open

FTN LUZ – Ballet Formations Children Open

Laura Chromińska & Miłosz Siedlecki – Ballet Duos Children Open

Na podium stanęły również zespoły w kategorii junior:

2. miejsce i tytuł Wicemistrza Polski – FTN LUZ 1 (Ballet Formations Junior Open)

3. miejsce i tytuł II Wicemistrza Polski – FTN LUZ 2 (Ballet Formations Junior Open)

3. miejsce i tytuł II Wicemistrza Polski – FTN LUZ (Ballet Groups Children Open)

Wysokie lokaty tancerze osiągnęli także w kategoriach modern i contemporary oraz w kolejnych konkurencjach baletowych, wielokrotnie plasując się w ścisłej czołówce turnieju:

4. miejsce – Miłosz Siedlecki | Modern & Contemporary Solo Male Children Open

5. miejsce – Laura Chromińska & Miłosz Siedlecki | Modern & Contemporary Duos Children Open

5. miejsce – FTN LUZ | Ballet Groups Junior Open

6. miejsce – FTN LUZ | Modern & Contemporary Formations Children Open

6. miejsce – Julian Dyc | Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open

6. miejsce – FTN LUZ | Modern & Contemporary Groups Children Open

7. miejsce – Antonina Surudo | Modern & Contemporary Solo Female Junior 2 Open

7. miejsce – FTN LUZ | Modern & Contemporary Formations Junior Open

7. miejsce – Natalia Pędzik & Antonina Surudo | Modern & Contemporary Duos Junior 2 Open

7. miejsce – Julia Terlikowska | Ballet Open Classical Solo Female Junior 1 Open

8. miejsce – Iga Cegiełka & Pola Kaliniak | Modern & Contemporary Duos Junior 1

11. miejsce – Joanna Terlikowska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open

11. miejsce – Natalia Kluczek & Tola Komor | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open

12. miejsce – Zuzanna Kabacińska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open

12. miejsce – Kornelia Dybciak | Ballet Repertoire Solo Female Junior 2 Open

13 . miejsce – Kornelia Dybciak & Martyna Skolimowska | Modern & Contemporary Duos Junior 2 Open

14. miejsce – FTN LUZ | Modern & Contemporary Groups Junior Open

Na wyróżnienie zasługuje również udział solistek w kategorii modern, w której rywalizowało ponad 100 tancerek. Bardzo dobrze zaprezentowały się: Laura Chromińska, Joanna Terlikowska, Nina Duczek, Julia Terlikowska, Lena Rytel, Natalia Kluczek oraz Iga Cisiak.

Sukcesy zespołu to efekt pracy i zaangażowania zarówno tancerzy, jak i kadry instruktorskiej. Choreografie przygotowali: Joanna Woszczyńska (kierownik zespołu), Bartosz Zyśk oraz Alicja Złoch, a wsparcia konsultacyjnego udzielili Bartek Woszczyński i Stephen Quildan.

Gratulujemy wszystkim tancerzom oraz instruktorom i życzymy kolejnych artystycznych sukcesów!

Źródło: inf. pras. MOK