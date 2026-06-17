Trwa remont budynków siedleckiego "Elektryka"

W ramach inwestycji prowadzone są prace termomodernizacyjne w budynkach A i B oraz w internacie. Zadanie jest częścią projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie miasta Siedlce”, na który Miasto Siedlce pozyskało dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 14 629 449,71 zł.Łączna wartość prowadzonych robót w ZSP nr 1 to 11,3 mln zł. Zakres prac obejmuje m.in. ocieplenie ścian i stropodachów, remont dachów i kominów, wykonanie nowych elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej i oświetleniowej, a także montaż instalacji fotowoltaicznych oraz rozwiązań poprawiających dostępność budynków.

Obecnie we wszystkich trzech obiektach prowadzone są prace rozbiórkowe, przygotowawcze i instalacyjne. Ich efektem będzie przede wszystkim znaczące ograniczenie strat ciepła, niższe zużycie energii oraz realne oszczędności w kosztach utrzymania budynków. To inwestycja, która nie tylko poprawi stan miejskiej infrastruktury, ale także pozwoli ograniczać wydatki na ogrzewanie i energię elektryczną przez wiele kolejnych lat.

Źródło: UM Siedlce