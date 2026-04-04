– O godz. 22.46 do stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach wpłynęło zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu ulic Kraszewskiego i Ceglanej w Siedlcach. Zadysponowano tam dwie jednostki PSP. Na miejscu okazało się, że doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zdołali już o własnych siłach opuścić pojazdy, a jedna osoba była w karetce i tam udzielał jej pomocy Zespół Ratownictwa Medycznego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz neutralizacji wycieku płynów eksploatacyjnych z uszkodzonych pojazdów. – powiedział nam kpt. Daniel Czapski, oficer prasowy KM PSP w Siedlcach.