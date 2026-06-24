42-latek z Siedlec miał fałszywe prawo jazdy. Wpadł podczas policyjnej kontroli!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-24 11:53

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach podczas kontroli drogowej przeprowadzonej w miejscowości Pruszyn na drodze wojewódzkiej nr 698 ujawnili fałszywe prawo jazdy, którym posługiwał się mieszkaniec Siedlec.

Dłoń trzymająca polskie prawo jazdy w ochronnej folii. Na dokumencie widoczne napisy RZECZPOSPOLITA POLSKA i PRAWO JAZDY oraz symbol PL z gwiazdami UE, co odnosi się do kontroli drogowej i fałszywych dokumentów, o czym więcej przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Afilipczuk/ Shutterstock Dłoń trzyma polskie prawo jazdy w tle, widoczny jest symbol Unii Europejskiej z literami PL. Dokument podlega wymianie dla 15 milionów Polaków. Więcej o zmianach i terminach przeczytasz na portalu Super Biznes.

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego Oplem, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Mężczyzna okazał czeskie prawo jazdy wystawione na swoje nazwisko. W trakcie sprawdzeń policjanci ustalili, że w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców nie figurują żadne polskie uprawnienia do kierowania pojazdami przypisane do kontrolowanego.

- Z uwagi na wątpliwości dotyczące autentyczności dokumentu funkcjonariusze poddali go szczegółowej weryfikacji, między innymi przy użyciu światła ultrafioletowego. Przeprowadzone czynności potwierdziły, że okazane prawo jazdy jest fałszywe. 42-latek został zatrzymany, a dokument zabezpieczono procesowo do dalszego postępowania – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Wobec kierującego prowadzone będzie postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa polegającego na posługiwaniu się fałszywym dokumentem. Ponadto do sądu zostanie skierowany wniosek o ukaranie za kierowanie pojazdem bez wymaganych uprawnień, przekroczenie dopuszczalnej prędkości oraz brak obowiązkowego wyposażenia pojazdu.

Policja przypomina, że posługiwanie się podrobionymi dokumentami jest przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną. Każdy dokument budzący wątpliwości, co do autentyczności jest szczegółowo sprawdzany.

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Siedlce
fałszywe prawa jazdy