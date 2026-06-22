Before Festival w Siedlcach przyciągnął tłumy. Zobacz zdjęcia!

Na scenie w Siedlcach po raz pierwszy w historii pojawił się Bedoes 2115 . White 2115 powrócił po występie, który uczestnicy wskazywali jako jeden z najlepszych momentów zeszłego roku. W Siedlcach pojawiła się również muzyczna legenda Pezet – jest blisko trzy dekady w czołówce sceny, na swoim koncie ma podwójnie diamentowy „Dom Nad Wodą". Na scenie w Siedlcach pojawili się również Gibbs, Sokół – który świętuje 30-lecie na scenie, Chivas, Guzior, Kukon i Avi. Nie zabrakło również młodego pokolenia, w Siedlcach wystąpili Bambi, Hubert. oraz Fukaj.

Before Festival odbywał się w Siedlcach 20- i 21 czerwca, po raz pierwszy został zorganizowany na terenach przy siedleckim stadionie.