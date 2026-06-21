Za nami widowisko plenerowe „Kupalnocka” w wykonaniu Zespołu „Chodowiacy”. Zobacz zdjęcia!

Przy świetle księżyca, w blasku ognisk i pochodni zgromadzona bardzo licznie publiczność mogła posłuchać o dawnych, słowiańskich wierzeniach i staropolskich obrzędach. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz zaprezentował dawne zwyczaje w formie śpiewno-tanecznej opowieści. Wiele uczestniczek wydarzenia, niezależnie od wieku, włożyło tego dnia barwne wianki. Nie zabrakło zatem ich tradycyjnego puszczania na wodę czy poszukiwania kwiatu paproci.

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Najkrótsza noc w roku była w Siedlcach bardzo widowiskowa. Obrzędowe tańce, śpiewy i hulanki nad wodą i przy ognisku wprowadziły niezwykły, magiczny nastrój w parku Aleksandria. Ukoronowaniem wieczoru był wyjątkowy pokaz fireshow w wykonaniu tancerzy i tancerek Teatru Ognia „Mantra” z Makowa Mazowieckiego. Zatańczyli wśród ognistych iskier i folkowej muzyki, hipnotyzując publiczność swoim występem!

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Wydarzenie „Kupalnocka” jest w Siedlcach organizowane już od kilku lat i z każdym rokiem przyciąga większe grono osób zainteresowanych poznawaniem dawnych tradycji. Dzięki niemu, mieszkańcy miasta i regionu mogą dowiedzieć się więcej o tym, jakie słowiańskie legendy przetrwały do naszych czasów i duchowo przenieść się do ery dawnych Słowian.

Impreza realizowana była w ramach projektu dofinansowanego przez Miasto Siedlce. Organizatorami wydarzenia były: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Współorganizatorem był Samorząd Województwa Mazowieckiego.