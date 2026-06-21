Za nami widowisko plenerowe „Kupalnocka” w wykonaniu Zespołu „Chodowiacy”. Zobacz zdjęcia!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-21 14:58

Było tradycyjne puszczanie wianków na wodę, śpiewy i tańce ludowe, słowiańskie obrzędy i fireshow Teatru Ognia Mantra – za nami tegoroczna „Kupalnocka”, czyli widowisko plenerowe zorganizowane przez siedlecki MOK oraz ZPiT ZS „Chodowiacy”. Wydarzenie, które obyło się w sobotni wieczór, 20 czerwca, w Parku Miejskim Aleksandria w Siedlcach, przyciągnęło setki widzów! Zobaczcie nasze zdjęcia w dwóch galeriach!

Przy świetle księżyca, w blasku ognisk i pochodni zgromadzona bardzo licznie publiczność mogła posłuchać o dawnych, słowiańskich wierzeniach i staropolskich obrzędach. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz zaprezentował dawne zwyczaje w formie śpiewno-tanecznej opowieści. Wiele uczestniczek wydarzenia, niezależnie od wieku, włożyło tego dnia barwne wianki. Nie zabrakło zatem ich tradycyjnego puszczania na wodę czy poszukiwania kwiatu paproci.

Pokaz fireshow w wykonaniu tancerzy i tancerek Teatru Ognia „Mantra” z Makowa Mazowieckiego
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Najkrótsza noc w roku była w Siedlcach bardzo widowiskowa. Obrzędowe tańce, śpiewy i hulanki nad wodą i przy ognisku wprowadziły niezwykły, magiczny nastrój w parku Aleksandria. Ukoronowaniem wieczoru był wyjątkowy pokaz fireshow w wykonaniu tancerzy i tancerek Teatru Ognia „Mantra” z Makowa Mazowieckiego. Zatańczyli wśród ognistych iskier i folkowej muzyki, hipnotyzując publiczność swoim występem!

Młode dziewczęta i chłopcy w ludowych strojach, dziewczęta w białych sukniach z wiankami na głowach, chłopcy z pochodniami, stoją na trawie podczas widowiska Kupalnocka w Parku Aleksandria w Siedlcach. Więcej o wydarzeniu na naszym portalu.
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Wydarzenie „Kupalnocka” jest w Siedlcach organizowane już od kilku lat i z każdym rokiem przyciąga większe grono osób zainteresowanych poznawaniem dawnych tradycji. Dzięki niemu, mieszkańcy miasta i regionu mogą dowiedzieć się więcej o tym, jakie słowiańskie legendy przetrwały do naszych czasów i duchowo przenieść się do ery dawnych Słowian.

Impreza realizowana była w ramach projektu dofinansowanego przez Miasto Siedlce. Organizatorami wydarzenia były: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Współorganizatorem był Samorząd Województwa Mazowieckiego.

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