Będzie się działo w weekend w Wiśniewie. Na scenie Antek Smykiewicz i Topky!

Smaki, muzyka i wyjątkowa atmosfera – tego nie możesz przegapić! W sobotę ( 18 lipca) odbędzie się XIII BIEG ULICZNY „Z WISIENKĄ W TLE”.
W niedzielę 19 lipca w Wiśniewie zaplanowano XVIII Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem” oraz XX Festiwal Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie” pod honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.
A zwieńczeniem dnia będą niesamowite występy naszych tegorocznych gwiazd czyli: zespołu TOPKY oraz ANTKA SMYKIEWICZA!!!
ATRAKCJE
- regionalne przysmaki inspirowane wiśnią i nie tylko - przygotowane m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich
- występy kapel ludowych i solistów
- spotkania z wystawcami oraz partnerami naszego wydarzenia,
- i mnóstwo atrakcji dla dzieci - w tym ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami przygotowanymi przez naszych partnerów wydarzenia.