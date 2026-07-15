Będzie się działo w weekend w Wiśniewie. Na scenie Antek Smykiewicz i Topky!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-15 11:55

Najbliższy weekend w Wiśniewie w powiecie siedleckim zapowiada się naprawdę ciekawie. W sobotę będzie można pobiegać, a w niedzielę przygotowano ucztę dla ciała i dla ducha!

Antek Smykiewicz przy mikrofonie, obok na zdjęciu zespół Topky. O festiwalu w Wiśniewie przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: M.Sz./ Canva.com

Smaki, muzyka i wyjątkowa atmosfera – tego nie możesz przegapić! W sobotę ( 18 lipca) odbędzie się XIII BIEG ULICZNY „Z WISIENKĄ W TLE”.

 W niedzielę 19 lipca w Wiśniewie zaplanowano XVIII Festiwal Kuchni Regionalnej „Z wiśniowym smakiem” oraz XX Festiwal Kapel Ludowych „Pod Siedlcami w Wiśniewie” pod honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

A zwieńczeniem dnia będą niesamowite występy naszych tegorocznych gwiazd czyli: zespołu TOPKY oraz ANTKA SMYKIEWICZA!!!

ATRAKCJE

  • regionalne przysmaki inspirowane wiśnią i nie tylko - przygotowane m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich
  • występy kapel ludowych i solistów
  • spotkania z wystawcami oraz partnerami naszego wydarzenia,
  • i mnóstwo atrakcji dla dzieci - w tym ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami przygotowanymi przez naszych partnerów wydarzenia.
Dni Wiśniewa 2026
Autor: organizatorzy/ Materiały prasowe
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