Będzie się działo w weekend w Wiśniewie. Na scenie Antek Smykiewicz i Topky!

Najbliższy weekend w Wiśniewie w powiecie siedleckim zapowiada się naprawdę ciekawie. W sobotę będzie można pobiegać, a w niedzielę przygotowano ucztę dla ciała i dla ducha!

Autor: M.Sz./ Canva.com