FILMOWE PORANKI w kinie Helios Siedlce

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-13 10:38

Helios dla Dzieci to wspaniałe animacje, konkursy z super nagrodami, najlepsze bajki dla dzieci oraz kino dla całej rodziny!

Wejście do kina Helios w galerii handlowej. O Filmowych Porankach dla dzieci przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: Monika Półbratek Helios Siedlce

Cykl Filmowych Poranków w Kinie Helios Siedlce odbywa się w co drugą niedzielę zawsze o godzinie 10:30.

Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat w towarzystwie opiekunów. Każde spotkanie rozpoczyna się kilkunastominutowymi konkursami z atrakcyjnymi nagrodami.

Już 19 lipce  seans "BoB Budowniczy cz. 3"

Zestaw bajek:

  •  Ważne zadanie Filipa
  •  Dom na kółkach
  •  Niespodzianka dla Marty
  •  Lodowate miasteczko
  •  Superkoparka

Czas trwania pokazów: 55 minut.

- Każdy z Was może wziąć udział w naszej zabawie: Łamigłówki HelioSówki! W ramach których będziemy rozwiązywać zagadki, poznawać ciekawostki i brać udział w interesujących konkursach. Zadania, które przed nami stoją, wymagają spostrzegawczości, refleksu, sprawności, a przede wszystkim dużo dobrych chęci. Bawcie się dobrze z nami! Do zobaczenia w kinie Helios!- informują organizatorzy.

Helios dla dzieci
Autor: Kino Helios/ Materiały prasowe
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Siedlce
Helios dla Dzieci