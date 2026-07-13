FILMOWE PORANKI w kinie Helios Siedlce

Cykl Filmowych Poranków w Kinie Helios Siedlce odbywa się w co drugą niedzielę zawsze o godzinie 10:30.
Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 lat w towarzystwie opiekunów. Każde spotkanie rozpoczyna się kilkunastominutowymi konkursami z atrakcyjnymi nagrodami.
Już 19 lipce seans "BoB Budowniczy cz. 3"
Zestaw bajek:
- Ważne zadanie Filipa
- Dom na kółkach
- Niespodzianka dla Marty
- Lodowate miasteczko
- Superkoparka
Czas trwania pokazów: 55 minut.
- Każdy z Was może wziąć udział w naszej zabawie: Łamigłówki HelioSówki! W ramach których będziemy rozwiązywać zagadki, poznawać ciekawostki i brać udział w interesujących konkursach. Zadania, które przed nami stoją, wymagają spostrzegawczości, refleksu, sprawności, a przede wszystkim dużo dobrych chęci. Bawcie się dobrze z nami! Do zobaczenia w kinie Helios!- informują organizatorzy.