Ostatni turnus w ramach projektu „Wakacje z Wojskiem 3” rozpocznie się 17 sierpnia!

Program realizowany jest w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej i stanowi doskonałą okazję do zdobycia nowych doświadczeń oraz sprawdzenia swoich możliwości pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorskiej.

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie i spełniające warunki określone dla kandydatów do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Podczas 27-dniowego szkolenia uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności wojskowe, poznają podstawy wojskowego rzemiosła, rozwiną umiejętność pracy zespołowej oraz sprawdzą się w wymagających warunkach szkoleniowych. Za udział w szkoleniu przysługuje wynagrodzenie.

Szkolenie zakończy się 12 września uroczystą przysięgą wojskową, będącą zwieńczeniem intensywnego szkolenia i pierwszym ważnym krokiem w wojskowej służbie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić się za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego www.zostanzolnierzem.pl lub bezpośrednio do Wojskowego Centrum Rekrutacji w Siedlcach, ul. Wałowa 1.

Służymy pomocą na każdym etapie procesu rekrutacji. W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 261 351 312 lub do osobistej wizyty w siedzibie WCR.

To ostatnia szansa, aby dołączyć do tegorocznej edycji projektu „Wakacje z Wojskiem 3”, zdobyć nowe doświadczenia, rozwinąć swoje umiejętności i rozpocząć przygodę z Wojskiem Polskim.

st. kpr. Justyna Jąg

podoficer sztabowy Sekcja Promocji i Współpracy

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Siedlcach