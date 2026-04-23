Formacja Wolf Mail Band wystąpi w Łukowie! ŁOK zaprasza na koncert 25 kwietnia

Jak informuje Łukowski Ośrodek Kultury, Formacja Wolf Mail Band to spotkanie bluesa, rocka i soulu w ich najbardziej autentycznej formie. Liderem zespołu jest charyzmatyczny gitarzysta i wokalista Wolf Mail, znany z występów na największych festiwalach świata. Towarzyszy mu znakomity polski zespół pod kierownictwem Łukasza Gorczycy, gwarantujący najwyższy poziom muzyczny i znakomite brzmienie.

Koncert to mieszanka bluesa, rocka i soulu w najlepszym wydaniu – szczery, pełen emocji i kontaktu z publicznością. To propozycja dla wszystkich szukających autentycznego, energetycznego show z międzynarodowym rozmachem. To nie tylko koncert. To energia, która zostanie z widzami na długo!

Koncert już w sobotę 25 kwietnia o godzinie 15:30 w Łukowskim Ośrodku Kultury. Bilety są dostępne online: »LINK do ekobilet.pl«