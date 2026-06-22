Gmina Mrozy: Zderzenie motocyklisty z samochodem osobowym w Olszewicach

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-22 19:15

W poniedziałkowe popołudnie, 22 czerwca, ok. godz. 14.00 w powiecie mińskim doszło do poważnego wypadku. W miejscowości Olszewice na terenie gminy Mrozy kierowca motocykla zderzył się z samochodem osobowym. Mężczyzna został ranny i przewieziono go do szpitala. W rejonie miejsca zdarzenia na drodze serwisowej nad A2-ką przez kilka godzin występowały utrudnienia w ruchu.

Samochód osobowy z mocno uszkodzonym przodem po zderzeniu z motocyklem w Olszewicach, elementy rozbitego pojazdu leżą na jezdni. W tle widać drogę i drzewa. Więcej informacji o wypadkach drogowych przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Zdjęcie przekazała nam Edyta Zagórska, dziękujemy!/ Archiwum prywatne

Jak informuje Ratownictwo Powiatu Mińskiego, na miejsce zdarzenia udały się:

  • Policja,
  • dwie karetki ZRM,
  • dwa wozy JRG Mińsk Mazowiecki,
  • OSP Olszewice,
  • OSP Kałuszyn.

– Do zdarzenia doszło na drodze nad autostradą A2. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący motocyklem marki Ducati jechał od strony Kałuszyna w kierunku Mrozów. Podczas zjazdu z wiaduktu, zderzył się z samochodem marki Audi, który prowadził 48-letni mężczyzna. Jechał on od strony Mrozów i wykonywał manewr skrętu w lewo w drogę serwisową. W wyniku zderzenia 32-letni kierujący motocyklem doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Kierujący samochodem 48-latek był trzeźwy. – informuje st. sierż. Paula Antolak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

W rejonie miejsca wypadku przez pewien czas występowały utrudnienia w ruchu. Obecnie policja ustala szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia.

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