Gmina Mrozy: Zderzenie motocyklisty z samochodem osobowym w Olszewicach

– Do zdarzenia doszło na drodze nad autostradą A2. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący motocyklem marki Ducati jechał od strony Kałuszyna w kierunku Mrozów. Podczas zjazdu z wiaduktu, zderzył się z samochodem marki Audi, który prowadził 48-letni mężczyzna. Jechał on od strony Mrozów i wykonywał manewr skrętu w lewo w drogę serwisową. W wyniku zderzenia 32-letni kierujący motocyklem doznał obrażeń ciała i został przetransportowany do szpitala. Kierujący samochodem 48-latek był trzeźwy. – informuje st. sierż. Paula Antolak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.