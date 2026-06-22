Kilka godzin utrudnień na DK nr 50 w gminie Sadowne. W Płatkownicy ciężarówka przewożąca czereśnie zjechała z nasypu i przewróciła się

„W dniu 22.06.2026 o godzinie 6:50 zostaliśmy zadysponowani do Miejscowości Płatkownica, na DK 50, do zdarzenia drogowego, w którym auto ciężarowe zjechało z nasypu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pojazdu, udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej, kierowaniu ruchem wahadłowo. Utrudnienia na miejscu zdarzenia mogą potrwać do godzin popołudniowych!” – informują strażacy ochotnicy z OSP KSRG Sadowne.
Jak informuje węgrowska Policja, ciężarówka, która się przewróciła, przewoziła czereśnie. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został poważnie ranny. Ruch wciąż odbywa się tam jednak wahadłowo.
Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały następujące siły i środki:
- Policja,
- pomoc Drogowa Spark Łochów,
- Zespół Ratownictwa Medycznego,
- OSP KSRG Sadowne,
- JRG Węgrów z posterunku w Ostrówku,
- OSP Sokółka.