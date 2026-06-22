Kilka godzin utrudnień na DK nr 50 w gminie Sadowne. W Płatkownicy ciężarówka przewożąca czereśnie zjechała z nasypu i przewróciła się

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-22 9:42

Policja i strażacy ochotnicy z gminy Sadowne w powiecie węgrowskim informują o dużych utrudnieniach na drodze krajowej nr 50. W poniedziałek, 22 czerwca, przed godz. 7.00 w miejscowości Płatkownica doszło do przewrócenia się dużej ciężarówki, która przewoziła czereśnie. Na miejscu pracują służby. Wprowadzono ruch wahadłowy.

„W dniu 22.06.2026 o godzinie 6:50 zostaliśmy zadysponowani do Miejscowości Płatkownica, na DK 50, do zdarzenia drogowego, w którym auto ciężarowe zjechało z nasypu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i pojazdu, udzieleniu pomocy osobie poszkodowanej, kierowaniu ruchem wahadłowo. Utrudnienia na miejscu zdarzenia mogą potrwać do godzin popołudniowych!” – informują strażacy ochotnicy z OSP KSRG Sadowne.

Jak informuje węgrowska Policja, ciężarówka, która się przewróciła, przewoziła czereśnie. Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie został poważnie ranny. Ruch wciąż odbywa się tam jednak wahadłowo.

Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały następujące siły i środki:

  • Policja,
  • pomoc Drogowa Spark Łochów,
  • Zespół Ratownictwa Medycznego,
  • OSP KSRG Sadowne,
  • JRG Węgrów z posterunku w Ostrówku,
  • OSP Sokółka.
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