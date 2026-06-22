Kilka godzin utrudnień na DK nr 50 w gminie Sadowne. W Płatkownicy ciężarówka przewożąca czereśnie zjechała z nasypu i przewróciła się

Policja i strażacy ochotnicy z gminy Sadowne w powiecie węgrowskim informują o dużych utrudnieniach na drodze krajowej nr 50. W poniedziałek, 22 czerwca, przed godz. 7.00 w miejscowości Płatkownica doszło do przewrócenia się dużej ciężarówki, która przewoziła czereśnie. Na miejscu pracują służby. Wprowadzono ruch wahadłowy.