V Festiwal „W Zamkowej Kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich” już 28 czerwca na Zamku w Liwie

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-26 9:19

Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca, między 11.00 a 18.00 dziedziniec Zamku w Liwie zamieni się w tętniące życiem i pachnące historią centrum kulinarnych i kulturalnych doznań. Przed nami V Festiwal „W Zamkowej Kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich”. Tegoroczna edycja upłynie pod znakiem odkrywania smaków i tajemnic dawnego Mazowsza oraz polsko-włoskiego zderzenia kultur.

Uczestnicy V Festiwalu „W Zamkowej Kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich” w Liwie, spacerujący po dziedzińcu przy historycznej wieży z cegły z czerwoną dachówką oraz białym budynku z czerwonym dachem. Na pierwszym planie stoiska festiwalowe. Więcej o wydarzeniu na naszym portalu.
Autor: Monika Półbratek
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Mediateka.pl

– Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty harmonogram, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od pasjonujących dyskusji historycznych, przez widowiskowe pokazy, aż po specjalne degustacje. – informuje Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.

Dyrektor Eliza Czapska zaprasza na Festiwal W Zamkowej Kuchni na Zamku w Liwie
Autor: Monika Półbratek Dyrektor Eliza Czapska zaprasza na Festiwal "W Zamkowej Kuchni" na Zamku w Liwie

Co jest w programie V Festiwalu „W Zamkowej Kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich” na Zamku w Liwie:

- Odkrycia historyczne i ważne dla Mazowsza rocznice: Organizatorzy poruszą temat 500-lecia inkorporacji Mazowsza do Korony oraz uczczą 585. rocznicę nadania praw miejskich Węgrowowi. Przybliżą też postać wybitnego władcy średniowiecznego Mazowsza – Janusza I Mazowieckiego podczas oficjalnego otwarcia wystawy „Janusz I Wielki. Projekt Mazowsze”.

- Kulinarne podróże w czasie: Wybitni eksperci opowiedzą o potrawach regionalnych, kuchni mazowieckich dworów i chat oraz o mitach wokół kuchni włoskiej – zarówno dawniej, jak i współczesnej.

- Pokazy i degustacje komentowane: Maciej Nowicki- twórca działu kuchni historycznej Pałacu w Wilanowie zabierze uczestników w podróż po smakach kuchni dworskiej oraz chłopskiej.

- Kultura i sztuka dworska: Będzie można przenieść się w czasie dzięki pokazom tańca dworskiego i dawnej mody w wykonaniu zespołu Belriguardo.

Goście Kulinarni

Nieodłącznym elementem kulinarnego święta w Liwie będą spotkania z wystawcami i pasjonatami tradycji. W strefie kulinarnej będą Państwo mogli skosztować i dowiedzieć się więcej m.in. o:

  • Tradycyjnym chlebie i podpłomykach,
  • Tajemnicach kuchni tatarskiej,
  • Regionalnych octach oraz mazowieckich napojach rzemieślniczych,
  • Odwiecznym, kulinarnym starciu: olej kontra oliwa,
  • Rekonstrukcjach potraw i celtyckich smakach.

Atrakcje towarzyszące:

  • warsztaty pieczenia podpłomyków dla dzieci,
  • degustacje potraw regionalnych na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich,
  • historyczne gry i zabawy,
  • stoisko edukacyjne ze zwierzętami,
  • quiz dla dzieci #KupujŚwiadomie,
  • wystawa „Janusz I Wielki. Projekt Mazowsze” (piwnice gotyckie).

Warto dołączyć, by wspólnie biesiadować, odkrywać sekrety dawnych mistrzów kuchni i poczuć prawdziwego ducha epoki książąt mazowieckich.

Informacje organizacyjne

  • Miejsce: Zamek w Liwie
  • Start wydarzenia: 28 czerwca 2026 r., oficjalne otwarcie o godzinie 11:10
  • Zakończenie: ok. godz. 18.00.
  • Wstęp wolny!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia. Poprowadzi je Dyrektor Zamku w Liwie Eliza Czapska oraz kurator festiwalu Łukasz Modelski – historyk sztuki, dziennikarz, znawca kuchni historycznej.

Źródło: inf. pras. Karolina Giers, Zamek w Liwie

V Festiwal „W Zamkowej Kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich” już 28 czerwca na Zamku w Liwie
Autor: Zamek w Liwie/ Materiały prasowe
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Festiwal W Zamkowej Kuchni
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