V Festiwal „W Zamkowej Kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich” już 28 czerwca na Zamku w Liwie

POSŁUCHAJ więcej o V Festiwalu W Zamkowej Kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich w Liwie:

– Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty harmonogram, w którym każdy znajdzie coś dla siebie – od pasjonujących dyskusji historycznych, przez widowiskowe pokazy, aż po specjalne degustacje. – informuje Eliza Czapska, dyrektor Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie.

Autor: Monika Półbratek Dyrektor Eliza Czapska zaprasza na Festiwal "W Zamkowej Kuchni" na Zamku w Liwie

Co jest w programie V Festiwalu „W Zamkowej Kuchni na Szlaku Książąt Mazowieckich” na Zamku w Liwie:

- Odkrycia historyczne i ważne dla Mazowsza rocznice: Organizatorzy poruszą temat 500-lecia inkorporacji Mazowsza do Korony oraz uczczą 585. rocznicę nadania praw miejskich Węgrowowi. Przybliżą też postać wybitnego władcy średniowiecznego Mazowsza – Janusza I Mazowieckiego podczas oficjalnego otwarcia wystawy „Janusz I Wielki. Projekt Mazowsze”.

- Kulinarne podróże w czasie: Wybitni eksperci opowiedzą o potrawach regionalnych, kuchni mazowieckich dworów i chat oraz o mitach wokół kuchni włoskiej – zarówno dawniej, jak i współczesnej.

- Pokazy i degustacje komentowane: Maciej Nowicki- twórca działu kuchni historycznej Pałacu w Wilanowie zabierze uczestników w podróż po smakach kuchni dworskiej oraz chłopskiej.

- Kultura i sztuka dworska: Będzie można przenieść się w czasie dzięki pokazom tańca dworskiego i dawnej mody w wykonaniu zespołu Belriguardo.

Goście Kulinarni

Nieodłącznym elementem kulinarnego święta w Liwie będą spotkania z wystawcami i pasjonatami tradycji. W strefie kulinarnej będą Państwo mogli skosztować i dowiedzieć się więcej m.in. o:

Tradycyjnym chlebie i podpłomykach,

Tajemnicach kuchni tatarskiej,

Regionalnych octach oraz mazowieckich napojach rzemieślniczych,

Odwiecznym, kulinarnym starciu: olej kontra oliwa,

Rekonstrukcjach potraw i celtyckich smakach.

Atrakcje towarzyszące:

warsztaty pieczenia podpłomyków dla dzieci,

degustacje potraw regionalnych na stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich,

historyczne gry i zabawy,

stoisko edukacyjne ze zwierzętami,

quiz dla dzieci #KupujŚwiadomie,

wystawa „Janusz I Wielki. Projekt Mazowsze” (piwnice gotyckie).

Warto dołączyć, by wspólnie biesiadować, odkrywać sekrety dawnych mistrzów kuchni i poczuć prawdziwego ducha epoki książąt mazowieckich.

Informacje organizacyjne

Miejsce: Zamek w Liwie

Start wydarzenia: 28 czerwca 2026 r., oficjalne otwarcie o godzinie 11:10

Zakończenie: ok. godz. 18.00.

Wstęp wolny!

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzenia. Poprowadzi je Dyrektor Zamku w Liwie Eliza Czapska oraz kurator festiwalu Łukasz Modelski – historyk sztuki, dziennikarz, znawca kuchni historycznej.

Źródło: inf. pras. Karolina Giers, Zamek w Liwie