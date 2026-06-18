W powiecie siedleckim ruszyła akcja obrączkowania bocianów białych 2026!

Monika Półbratek
Monika Półbratek
2026-06-18 21:54

Tegoroczna akcja obrączkowania bocianów na terenie powiatu siedleckiego już w toku! Ruszyła w czwartek, 18 czerwca, i odbywa się po raz szesnasty. Jak co roku organizuje ją i koordynuje Grupa EkoLogiczna z Siedlec. W ciągu ostatnich piętnastu sezonów obrączkowania lokalnym ornitologom udało nam się oznakować 8251 bocianów i nałożyć 32 nadajniki. W tym roku planują zaobrączkować co najmniej 350 ptaków.

Grupa EkoLogiczna z Siedlec, w tym dzieci ze szkół gminy Zbuczyn, pozuje przed autem, rozpoczynając akcję obrączkowania bocianów. Uczestnicy ubrani w koszulki z napisem Bociany 2026 i grafiką ptaków. Więcej o ich działaniach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Centrum Informacji Przyrodniczej/ Facebook

W czwartek, 18 czerwca, obrączkowanie wystartowało ok. godz. 9.00 na terenie gminy Zbuczyn. Wydarzenie rozpoczął mocny akcent edukacyjny. Poczynania ekologów mogły dziś bowiem obserwować dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy. 

– Nie jest to przypadek, bowiem gmina Zbuczyn jest najbardziej zaangażowana w ochronę, badania oraz edukację związaną z bocianem, na terenie powiatu siedleckiego. Projekt obrączkowania jest elementem szerokiego, wspólnego projektu gminy oraz Grupy EkoLogicznej pt. „Dom Bociana w Krzesku”. – wyjaśnia dr Ireneusz Kaługa, ornitolog.

Po porannej rozgrzewce edukacyjnej trwało już tradycyjne obrączkowanie młodych boćków. Jutro, czyli w piątek 19 czerwca, będzie kontynuowane, a po weekendzie, w poniedziałek i wtorek 22 i 23 czerwca, akcja będzie prowadzona na terenie gmin Siedlce, Mokobody i Suchożebry.

Siedleccy ornitolodzy liczą na to, że lęgi były w tym roku udane. W bieżącym sezonie planują oznakować od 350 do 450 młodych ptaków.

Akcja obrączkowania bocianów 2026 w powiecie siedleckim ruszyła w gminie Zbuczyn. Ornitolodzy chcą oznakować kilkaset ptaków
Autor: Centrum Informacji Przyrodniczej/ Facebook
Przeczytaj także:
Widowisko plenerowe „Kupalnocka” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedl…
powiat siedlecki
Grupa EkoLogiczna
obrączkowanie bocianów