W powiecie siedleckim ruszyła akcja obrączkowania bocianów białych 2026!

W czwartek, 18 czerwca, obrączkowanie wystartowało ok. godz. 9.00 na terenie gminy Zbuczyn. Wydarzenie rozpoczął mocny akcent edukacyjny. Poczynania ekologów mogły dziś bowiem obserwować dzieci ze wszystkich szkół z terenu gminy.

– Nie jest to przypadek, bowiem gmina Zbuczyn jest najbardziej zaangażowana w ochronę, badania oraz edukację związaną z bocianem, na terenie powiatu siedleckiego. Projekt obrączkowania jest elementem szerokiego, wspólnego projektu gminy oraz Grupy EkoLogicznej pt. „Dom Bociana w Krzesku”. – wyjaśnia dr Ireneusz Kaługa, ornitolog.

Po porannej rozgrzewce edukacyjnej trwało już tradycyjne obrączkowanie młodych boćków. Jutro, czyli w piątek 19 czerwca, będzie kontynuowane, a po weekendzie, w poniedziałek i wtorek 22 i 23 czerwca, akcja będzie prowadzona na terenie gmin Siedlce, Mokobody i Suchożebry.

Siedleccy ornitolodzy liczą na to, że lęgi były w tym roku udane. W bieżącym sezonie planują oznakować od 350 do 450 młodych ptaków.