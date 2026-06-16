Widowisko plenerowe „Kupalnocka” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” już 20 czerwca w siedleckim parku

Wszystkich, którzy postanowią spędzić najbliższą sobotę w niezwykłej atmosferze letniego przesilenia, czeka w siedleckim parku wiele niespodzianek. Jak zapewniają pracownicy MOK-u, przy świetle księżyca, blasku ognisk i pochodni oraz przy akompaniamencie cykania świerszczy ożyją dawne wierzenia i słowiańskie tradycje, które zaprezentują publiczności członkowie zespołu ludowego.

– Dlaczego warto w sobotni wieczór 20 czerwca przyjść do parku? Bo będzie tam magicznie. Będzie piękne światło, wspaniałe odgłosy, duża widownia. Zamówiliśmy też znakomitą pogodę! Zespół Chodowiacy będzie pokazywał obrzędy przesilenia letniego. Jak co roku „Kupalnocka” prezentowana przez nas zespół, to czary-mary nad ogniem, czary-mary przy puszczaniu wianków, czary-mary przy szukaniu kwiatu paproci i na koniec Teatr Ognia „Mantra”. Zapraszamy nad staw w parku na godzinę 21.15, ale będziemy czekać aż będzie ciemno, czyli uroczystości mogą się rozpocząć trochę później. Warto przybyć i oddać się magii tej nocy! – zachęca Bożena Wojciuk, choreograf i kierownik artystyczny zespołu ZPiT ZS „Chodowiacy”.

Fabuła widowiska oparta jest na tradycyjnych elementach związanych z Nocą Kupały. W bogatym programie wydarzenia przewidziano:

tradycyjne puszczanie wianków na wodę,

obrzędowe tańce, śpiewy i hulanki przy ognisku,

symboliczne poszukiwanie legendarnego kwiatu paproci,

widowiskowy pokaz tańca z ogniem.

Organizatorzy zachęcają też wszystkie panny (i nie tylko!), aby dla podkreślenia wyjątkowego, słowiańskiego nastroju tego wieczoru, założyły na głowy własnoręcznie uplecione wianki z żywych kwiatów i ziół.

Głównymi gospodarzami i wykonawcami tego barwnego widowiska będą członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. Alicji Siwkiewicz, którzy od lat dbają o kultywowanie pięknych tradycji naszego regionu.

Nocne niebo nad Parkiem Aleksandria rozświetli również niesamowity pokaz żonglerki ogniem. Specjalnie na tę okazję mistrzowskie, pełne adrenaliny fireshow zaprezentują tancerki i tancerze z Teatru Ognia „Mantra” z Makowa Mazowieckiego.

Warto zabierać ze sobą koc, przyjaciół i rodzinę, by wspólnie świętować powitanie lata w najpiękniejszym wydaniu w Parku Aleksandria!

Autor: MOK Siedlce/ Materiały prasowe

Impreza realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego przez Miasto Siedlce. Organizatorami wydarzenia są: Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” oraz Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach. Współorganizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zadanie pn. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.