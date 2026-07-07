Goździk: Wypadek 13-latka na hulajnodze elektrycznej. Chłopak jechał bez kasku!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-07 13:12

W poniedziałek ( 6 lipca w miejscowości Goździk w powiecie garwolińskim doszło do wypadku z udziałem nastolatka kierującego hulajnogą elektryczną.

hulajnoga elektryczna
Autor: Monika Radomyska

- O godz. 16:03 dyżurny KPP Garwolin otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu w miejscowości Goździk. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13‑latek poruszający się hulajnogą elektryczną jechał chodnikiem i nie miał założonego kasku. Podczas wjazdu na posesję prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem na uskoku, w wyniku czego przewrócił się. Małoletni z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Warszawie – informuje podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.

Policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

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