Goździk: Wypadek 13-latka na hulajnodze elektrycznej. Chłopak jechał bez kasku!

- O godz. 16:03 dyżurny KPP Garwolin otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu w miejscowości Goździk. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 13‑latek poruszający się hulajnogą elektryczną jechał chodnikiem i nie miał założonego kasku. Podczas wjazdu na posesję prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem na uskoku, w wyniku czego przewrócił się. Małoletni z poważnymi obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala w Warszawie – informuje podkom. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie.