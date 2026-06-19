Hołubla: Zderzenie osobówek, jeden z pojazdów wbił się w ścianę domu

19 czerwca w miejscowości Hołbla doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Renault rozpoczął manewr wyprzedzania jadącego przed nim Peugeota. W tym samym czasie kierujący Peugeotem również chciał wyprzedzić inny pojazd, w związku z czym doszło do kontaktu między pojazdami, w wyniku czego kierujący Peugeotem utracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie, a następnie w drewniany budynek znajdując się na posesji. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.