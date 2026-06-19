Hołubla: Zderzenie osobówek, jeden z pojazdów wbił się w ścianę domu

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-19 13:44

W piątek ( 19 czerwca) w Hołubli w powiecie siedleckim zderzyły się dwa auta osobowe, jeden z pojazdów uderzył jeszcze w ogrodzenie, a następnie w budynek.

Srebrny Peugeot uderzył w drewniany dom w Hołubli, przód samochodu wbił się w ścianę, obok stoi policjant w kamizelce odblaskowej, a za nim widać niewyraźną postać. O zdarzeniu przeczytasz więcej na naszym portalu.
Autor: grupa prywatna/ Facebook

19 czerwca w miejscowości Hołbla doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący Renault rozpoczął manewr wyprzedzania jadącego przed nim Peugeota. W tym samym czasie kierujący Peugeotem również chciał wyprzedzić inny pojazd, w związku z czym doszło do kontaktu między pojazdami, w wyniku czego kierujący Peugeotem utracił panowanie nad pojazdem, uderzył w ogrodzenie, a następnie w drewniany budynek znajdując się na posesji. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby z obrażeniami ciała zostały przewiezione do szpitala – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Jak udało się nam ustalić obaj kierujący byli trzeźwi. Policja będzie szczegółowo wyjaśniała wszystkie okoliczności zdarzenia.

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