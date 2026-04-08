Już w czerwcu kierowcy pojadą autostradą A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej

W 2025 r., przed świętami Bożego Narodzenia oddano do ruchu 10 km autostrady A2 od węzła Siedlce Południe do węzła Siedlce Wschód na przecięciu z istniejącą DK2. Prace na pozostałych odcinkach zmierzają ku końcowi. Dla każdego z zadań Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi procedurę wydania pozwolenia na użytkowanie.

Na początek niemal 30 km

- W kwietniu planujemy udostępnić kierowcom odcinek od Łukowiska do Białej Podlaskiej. Będzie on obejmował węzeł Łukowisko realizowany w ramach zadania Malinowiec - Łukowisko oraz cały odcinek od Łukowiska do Swor, gdzie trwają ostatnie prace, takie jak montaż ogrodzeń, siatek dla płazów, prace wykończeniowe na obiektach czy nasadzenia zieleni. Całość domknie odcinek Swory - Biała Podlaska, który jest już ukończony. Kierowcy będą mogli wjechać i zjechać na nowy odcinek autostrady A2 poprzez węzły Łukowisko (skrzyżowanie z obecną DK19) i Biała Podlaska (na przecięciu z drogą wojewódzką nr 811) – informuje GDDKiA.

Finisz prac w czerwcu 2026 r.

Na części autostrady od węzła Siedlce Wschód do rejonu Malinowca główne prace są już zakończone.

- Czekamy na decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Fragment ten będzie mógł być udostępniony wraz z sąsiednim odcinkiem, od Malinowca do węzła Łukowisko. Obecnie wykonywane jest na nim oznakowanie, montowane są bariery, ekrany akustyczne, wygrodzenia trasy, siatki dla płazów. Szacujemy, że udostępnimy odcinek do ruchu do końca czerwca br. Wtedy też kierowcy będą mogli pokonać autostradą całe 65 km pomiędzy Siedlcami i Białą Podlaską – informuje GDDKiA.