Łuków: 19-letnia Ukrainka prowadziła nielegalny salon gier. Młoda kobieta zostanie deportowana!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-13 14:15

Łukowscy policjanci razem z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli automaty służące do prowadzenia gier bez wymaganej koncesji. Sprzęt znajdował się w jednym z lokali w Łukowie. Zatrzymana tam kobieta już usłyszała zarzuty.

Trzy automaty do gier w lokalu w Łukowie. O akcji policji i zatrzymaniu 19-latki przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: KPP Łuków/ Materiały prasowe

- Łukowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej weszli do jednego z lokali na terenie miasta. Z ich ustaleń wynikało, że prowadzone są tam gry hazardowe bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Informacje funkcjonariuszy potwierdziły się. W lokalu zainstalowane były trzy automaty do prowadzenia gier hazardowych bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Mundurowi zatrzymali tam 19-latkę z Ukrainy i zabezpieczyli urządzenia oraz pieniądze. Kobieta już usłyszała zarzuty. W związku z naruszeniem porządku prawnego, policjanci wystąpili też z wnioskiem do Straży Granicznej o wydanie decyzji o zobowiązaniu 19-latki do powrotu do kraju – informuje asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

Zgodnie z ustawą o  grach hazardowych automaty do gier mogą być udostępniane wyłącznie w kasynach, na których prowadzenie wymagana jest koncesja. Za nielegalne prowadzenie tego typu działalności grozi kara grzywny oraz do 3 lat pozbawienia wolności.

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