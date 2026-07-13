Łuków: 19-letnia Ukrainka prowadziła nielegalny salon gier. Młoda kobieta zostanie deportowana!

- Łukowscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości ekonomicznej wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej weszli do jednego z lokali na terenie miasta. Z ich ustaleń wynikało, że prowadzone są tam gry hazardowe bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Informacje funkcjonariuszy potwierdziły się. W lokalu zainstalowane były trzy automaty do prowadzenia gier hazardowych bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Mundurowi zatrzymali tam 19-latkę z Ukrainy i zabezpieczyli urządzenia oraz pieniądze. Kobieta już usłyszała zarzuty. W związku z naruszeniem porządku prawnego, policjanci wystąpili też z wnioskiem do Straży Granicznej o wydanie decyzji o zobowiązaniu 19-latki do powrotu do kraju – informuje asp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.