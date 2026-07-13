Mordy: Legendy polskiego rocka w klasycznym wydaniu

- Połączenie klasyki z rockową energią? Tak, to możliwe! Przygotujcie się na unikalne, instrumentalne aranżacje ponadczasowych utworów takich wykonawców jak: Maanam, Breakout, Perfect, Lombard, Wilki, Bartosiewicz, Niemen, Hey i wielu innych! – informują organizatorzy.

AQuartet – to kwartet smyczkowy założony w 2000 roku przez absolwentów Akademii Muzycznej w Katowicach. Mają na swoim koncie kilkaset koncertów w całej Polsce, występy na prestiżowych festiwalach (m.in. Nordalia, Festiwal Filmów Skandynawskich) oraz znakomicie przyjętą płytę „Wszystko Gra”. Ich repertuar nie zna granic – od klasyki po muzykę filmową i współczesną rozrywkę!

Witold Pelka – polonista, satyryk, autor tekstów i genialny konferansjer, który na stałe współpracuje z zespołem. Związany m.in. z Operą Śląską, laureat konkursów radiowych i teatralnych (w tym Teatralnej Sceny Trójki). Jego błyskotliwy humor i charyzma gwarantują, że ten koncert będzie nie tylko ucztą dla uszu, ale i świetną zabawą!

Kiedy: Niedziela, 19 lipca 2026 r.

Godzina: 16:00

Gdzie: Teren przy pałacu w Mordach

WSTĘP WOLNY!