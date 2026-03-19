Morsy Siedlce będą sprzątać nad zalewem i Muchawką 22 marca w ramach ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. Możecie pomóc!

– Chcemy zadbać o tę przestrzeń, aby spacery i rekreacja w tym miejscu były jeszcze przyjemniejsze. Do udziału zapraszamy całe rodziny z dziećmi – to wspaniała okazja do wspólnego działania oraz cenna lekcja troski o środowisko dla najmłodszych. – mówi Arletta Borkowska z grupy Morsy Siedlce.
Po zakończonym sprzątaniu Morsy Siedlce tradycyjnie wejdą do wody oraz symbolicznie pożegnają zimę, topiąc Marzannę. Wydarzenie zostanie zakończone wspólnym ogniskiem we wiacie nad zalewem.
Zapisy dla osób, które 22 marca między 12.00 a 14.00 chcą dołączyć do akcji sprzątania nad siedleckim zalewem, prowadzone są na stronie Operacji Rzeka: »LINK DO ZAPISÓW«