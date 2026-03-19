Morsy Siedlce będą sprzątać nad zalewem i Muchawką 22 marca w ramach ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. Możecie pomóc!

Morsy Siedlce wraz z mieszkańcami już po raz czwarty włączają się w ogólnopolską akcję Operacja Czysta Rzeka. Wspólnie posprzątają teren wokół zalewu siedleckiego oraz rzeki Muchawki – miejsca wypoczynku wielu Siedlczan i mieszkańców regionu. Akcja odbędzie się w niedzielę 22 marca w godz. 12.00-14.00. Każdy może dołączyć!

i Autor: Monika Półbratek Akcje sprzątania co roku odbywają się nad siedleckim zalewem i rzeką Muchawka