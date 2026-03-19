Morsy Siedlce będą sprzątać nad zalewem i Muchawką 22 marca w ramach ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka. Możecie pomóc!

Monika Półbratek
2026-03-19 10:01

Morsy Siedlce wraz z mieszkańcami już po raz czwarty włączają się w ogólnopolską akcję Operacja Czysta Rzeka. Wspólnie posprzątają teren wokół zalewu siedleckiego oraz rzeki Muchawki – miejsca wypoczynku wielu Siedlczan i mieszkańców regionu. Akcja odbędzie się w niedzielę 22 marca w godz. 12.00-14.00. Każdy może dołączyć!

Akcja Operacji Czysta Rzeka w Siedlcach

Autor: Monika Półbratek

– Chcemy zadbać o tę przestrzeń, aby spacery i rekreacja w tym miejscu były jeszcze przyjemniejsze. Do udziału zapraszamy całe rodziny z dziećmi – to wspaniała okazja do wspólnego działania oraz cenna lekcja troski o środowisko dla najmłodszych. – mówi Arletta Borkowska z grupy Morsy Siedlce.

Po zakończonym sprzątaniu Morsy Siedlce tradycyjnie wejdą do wody oraz symbolicznie pożegnają zimę, topiąc Marzannę. Wydarzenie zostanie zakończone wspólnym ogniskiem we wiacie nad zalewem.

Zapisy dla osób, które 22 marca między 12.00 a 14.00 chcą dołączyć do akcji sprzątania nad siedleckim zalewem, prowadzone są na stronie Operacji Rzeka: »LINK DO ZAPISÓW«

Operacja Rzeka

Autor: Operacja Czysta Rzeka/ Materiały prasowe
