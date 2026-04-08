Niebezpieczne popisy motocyklisty w Sulbinach. 28-latek jeździł na jednym kole!

Policjanci ruchu drogowego pełniący służbę na ul. Długiej w Sulbinach w powiecie garwolińskim zatrzymali do kontroli kierującego motocyklem, który wykonywał niebezpieczny manewr jazdy na tylnym kole.

- Jak ustalili funkcjonariusze, 28-latek celowo doprowadził do utraty styczności jednego z kół z nawierzchnią, czym wypełnił znamiona wykroczenia z art. 86c Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymaliby kierowcy prawo jazdy. Okazało się jednak, że mężczyzna nie miał już czego stracić. Uprawnienia zostały mu odebrane w 2025 roku za kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu – informuje podkom. Małgorzata Pychner z KPP w Garwolinie.

28‑latek odpowie nie tylko za niebezpieczną jazdę, ale również za kierowanie pojazdem mechanicznym bez wymaganych uprawnień. Policjanci sporządzili dokumentację, która trafi do sądu wraz z wnioskiem o ukaranie.