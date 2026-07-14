Nowe Iganie: Nad ranem zderzyły się osobówka i cysterna

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-14 10:55

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek ( 14 lipca) nad ranem w Nowych Iganiach k. Siedlec, zderzyły się auto osobowe oraz cysterna.

- Przed godziną 3.00, w miejscowości Nowe Iganie doszło do zderzenia samochodu osobowego marki Volkswagen z pojazdem ciężarowym marki Volvo. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 40-letni kierujący Volkswagenem, wykonując manewr skrętu w lewo w celu zawrócenia, prawdopodobnie nie zachował szczególnej ostrożności, w wyniku czego doszło do zderzenia z wyprzedzającym go pojazdem ciężarowym marki Volvo, którym kierował 51-letni mieszkaniec Siedlec. Obaj kierujący byli trzeźwi. Nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja drogowa - informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.

Cysterna wjechała do rowu, utrudnienia na trasie trwały kilka godzin.

Zderzenie osobówki i ciężarówki w Nowych Iganiach
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