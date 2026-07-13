Tragiczny wypadek w Borsukach - zginął motocyklista. Droga jest zablokowana!

W poniedziałek ( 13 lipca) na drodze powiatowej w Borsukach doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocykla i pojazdu ciężarowego.

- W miejscowości Borsuki doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. W pojazd ciężarowy marki Scania kierowany przez 63-letniego mieszkańca Łukowa, który wykonywał manewr skrętu w lewo w posesję, uderzył 30-letni mieszkaniec powiatu bielskiego kierujący motocyklem marki Yamaha. Motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Kierujący Scanią był trzeźwy. W miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora - informuje asp. Emilia Matejczuk z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Droga jest zablokowana w obu kierunkach, utrudnienia mogą potrwać do 3 godzin.