Tragiczny wypadek w Borsukach - zginął motocyklista. Droga jest zablokowana!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-07-13 16:34

Tragedia w powiecie łosickim, na drodze powiatowej w Borsukach motocyklista zderzył się z ciężarówka, niestety kierujący jednośladem mężczyzna zginął na miejscu.

Strażacy przy rozbitym motocyklu obok ciężarówki w Borsukach. O wypadku przeczytasz na Eska Siedlce.
Autor: KPP Łosice/ Materiały prasowe

W poniedziałek ( 13 lipca)  na drodze powiatowej w Borsukach doszło do tragicznego wypadku z udziałem motocykla i pojazdu ciężarowego. 

- W miejscowości Borsuki doszło do tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego. W pojazd ciężarowy marki Scania kierowany  przez 63-letniego mieszkańca Łukowa, który wykonywał manewr skrętu w lewo w posesję,  uderzył 30-letni mieszkaniec powiatu bielskiego kierujący motocyklem marki Yamaha.  Motocyklista poniósł śmierć na miejscu. Kierujący Scanią był trzeźwy.  W miejscu zdarzenia trwają czynności pod nadzorem prokuratora - informuje asp. Emilia Matejczuk z Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.

Droga jest zablokowana w obu kierunkach, utrudnienia mogą potrwać do 3 godzin. 

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