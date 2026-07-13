Siedlce: Hulajnogi i rowery na celowniku policji – posypały się mandaty i wnioski do sądu!

- Podczas dwudniowych działań policjanci skontrolowali 64 kierujących rowerami oraz 22 kierujących hulajnogami elektrycznymi. W trakcie kontroli ujawniono 78 wykroczeń. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami funkcjonariusze zastosowali 19 mandatów karnych, 13 wniosków o ukaranie do sądu oraz 46 pouczeń – informuje kom. Ewelina Radomyska z Komendy Miejskiej policji w Siedlcach.

Działania miały charakter nie tylko kontrolny, lecz także profilaktyczny. Policjanci przypominali użytkownikom jednośladów o obowiązujących przepisach oraz zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach.

Policja przypomina, że z hulajnogi elektrycznej może samodzielnie korzystać osoba, która ukończyła 13 lat i posiada kartę rowerową lub odpowiednie prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Osoby powyżej 18. roku życia nie muszą posiadać takich uprawnień. Dzieci poniżej 13 lat mogą korzystać z hulajnogi elektrycznej wyłącznie w strefie zamieszkania i tylko pod opieką osoby dorosłej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, które nie ukończyły 16 lat, mają obowiązek jazdy w kasku ochronnym podczas korzystania z jednośladów. Choć dla starszych użytkowników kask nie jest obowiązkowy, jego stosowanie znacząco zmniejsza ryzyko poważnych obrażeń głowy w razie upadku lub zderzenia.