Obwodnica Garwolina zyska nową nawierzchnię – spore utrudnienia do jesieni!

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-06-26 21:10

Do połowy października 2026 r. będą prowadzone prace na 12 km jezdni w kierunku Warszawy obwodnicy Garwolina w ciągu drogi ekspresowej S17. Prace będą wykonywane odcinkami po 3-4 km.

Obwodnica Garwolina w ciągu drogi ekspresowej S17, ukazana z góry, z widocznymi samochodami i barierami energochłonnymi oraz ekranami akustycznymi. Zdjęcie ilustruje temat prac drogowych i utrudnień, o których przeczytasz na naszym portalu.
Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe

- Najpierw sfrezujemy nawierzchnię, a następnie ułożymy warstwę ścieralną oraz namalujemy oznakowanie poziome. Pierwszy etap prac obejmie pasy awaryjny i prawy. Po ich zakończeniu wykonawca przeniesie się na lewy pas ruchu. Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, prace na łącznicach węzłów Garwolin Zachód i Garwolin Południe planujemy wykonać w godzinach nocnych. Prace wykona Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Grójec informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.  

Prawie 19 lat w użytkowaniu

Ekspresowa obwodnica Garwolina została oddana do ruchu w 2007 r. Odciążyła miasto od ruchu tranzytowego, a kierowcom podążającym na Lubelszczyznę czy w kierunku stolicy skróciła czas podróży. Natężenie ruchu sięga nawet 40 tys. pojazdów na dobę.

- Aby zapewnić dłuższe „życie” tej trasy, musimy przeprowadzi standardowe zabiegi utrzymaniowe, które obejmują m.in. wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

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