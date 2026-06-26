Obwodnica Garwolina zyska nową nawierzchnię – spore utrudnienia do jesieni!

- Najpierw sfrezujemy nawierzchnię, a następnie ułożymy warstwę ścieralną oraz namalujemy oznakowanie poziome. Pierwszy etap prac obejmie pasy awaryjny i prawy. Po ich zakończeniu wykonawca przeniesie się na lewy pas ruchu. Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców, prace na łącznicach węzłów Garwolin Zachód i Garwolin Południe planujemy wykonać w godzinach nocnych. Prace wykona Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Grójec informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Prawie 19 lat w użytkowaniu

Ekspresowa obwodnica Garwolina została oddana do ruchu w 2007 r. Odciążyła miasto od ruchu tranzytowego, a kierowcom podążającym na Lubelszczyznę czy w kierunku stolicy skróciła czas podróży. Natężenie ruchu sięga nawet 40 tys. pojazdów na dobę.