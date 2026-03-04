Ola Antoniak powalczy w sobotę w finale Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026

Warto podkreślić, że Ola Antoniak to 16-letnia wokalistka z dużym doświadczeniem scenicznym. Finalistka The Voice Kids oraz Szansy na Sukces - Eurowizja Junior 2024, gdzie zajęła 2. miejsce, ocierając się o reprezentowanie Polski. Zachwyca wyrazistym głosem i sceniczną charyzmą. „Don’t You Try” to debiutancki singiel o sile, niezależności i wychodzeniu z toksycznych relacji.

Finał Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę 7 marca o 17:35, będzie go można oglądać na żywo na antenie TVP