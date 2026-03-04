Ola Antoniak powalczy w sobotę w finale Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026

Magdalena Szewczuk
Magdalena Szewczuk
2026-03-04 11:11

Aleksandra Antoniak to młoda wokalistka pochodząca z miejscowości Przygody w gminie Suchożebry, już w sobotę ( 7 marca) wystąpi w finale Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, zaśpiewa piosenkę „Don’t You Try”.

Aleksandra Antoniak

i

Autor: Aleksandra Antoniak/ Facebook

Warto podkreślić, że Ola Antoniak to 16-letnia wokalistka z dużym doświadczeniem scenicznym. Finalistka The Voice Kids oraz Szansy na Sukces - Eurowizja Junior 2024, gdzie zajęła 2. miejsce, ocierając się o reprezentowanie Polski. Zachwyca wyrazistym głosem i sceniczną charyzmą. „Don’t You Try” to debiutancki singiel o sile, niezależności i wychodzeniu z toksycznych relacji.

Finał Polskich Kwalifikacji do Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 odbędzie się w sobotę 7 marca o 17:35, będzie go można oglądać na żywo na antenie TVP

powiat siedlecki
Eurowizja 2026